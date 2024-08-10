Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Depremzedelerden Selçuk Bayraktar'a teşekkür! Anahtarlar teslim edildi

Depremzedelerden Selçuk Bayraktar'a teşekkür! Anahtarlar teslim edildi

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ağustos 2024 16:43 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 16:43
Depremzedelerden Selçuk Bayraktar&#039;a teşekkür! Anahtarlar teslim edildi

BAYKAR'ın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 3 ilde yaptırdığı konutlardan Adıyaman'da tamamlananları teslim alan hak sahipleri, evlerine taşınmaya başladı. Evlerini teslim alan depremzedeler Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.

Adıyaman kent merkezindeki Örenli Mahallesi'nde inşa edilen 349 konut, hak sahiplerine teslim ediliyor.

Anahtarını teslim aldıktan sonra evine taşınmaya başlayan Ayhan Arslan, AA muhabirine, depremde evlerinin yıkıldığını ve bir süre sonra ev kiraladığını söyledi.

Depremzedelerden Selçuk Bayraktar'a teşekkür! Anahtarlar teslim edildi - 1. Resim

Bir fabrikada işçi olarak çalıştığını anlatan Arslan, "Depremde aşırı derecede korku yaşadık. İlk 2 hafta sıkıntılı geçti ama sonrasında devletin desteğiyle kendimizi toparlamaya başladık" dedi.

Depremzedelerden Selçuk Bayraktar'a teşekkür! Anahtarlar teslim edildi - 2. Resim

Depremin üzerinden yaklaşık 1,5 sene geçtiğini dile getiren Arslan, "Adıyaman depremde ciddi zarar gördü ve buna bağlı sıkıntılar yaşadık ama bugün çok şükür. 1,5 yılda neredeyse normal hayata dönmeye başladık. Depremden önceki hayatımızı yakaladığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Depremzedelerden Selçuk Bayraktar'a teşekkür! Anahtarlar teslim edildi - 3. Resim

Evinin anahtarını teslim alır almaz, temizlik yapıp taşınmaya başladıklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"BAYRAKTAR AİLESİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

"Devletimizden Allah razı olsun. Böyle bir imkân sunulduğu için çok sevinçliyiz. Bize böyle bir imkân sunulduğu için Bayraktar ailesine de minnettarız.

Depremzedelerden Selçuk Bayraktar'a teşekkür! Anahtarlar teslim edildi - 4. Resim

Devletimize, Selçuk Bayraktar ve ailesine teşekkür ediyorum. İnsanlarımız devletimiz sayesinde eski hayatına kavuşmaya başladı. Allah herkesten razı olsun. İnşallah bizleri güzel günler bekliyor. Tekrar birlik ve beraberlik içerisinde eski günlerimize kavuşacağız."

Depremzedelerden Selçuk Bayraktar'a teşekkür! Anahtarlar teslim edildi - 5. Resim

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız 1012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık. 349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...