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Depremzedelerin yaşadığı konteynerler kül oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 May 2024 19:38 - Güncelleme : 27 May 2024 19:40

Hatay'da depremzedelerin kaldığı konteyner ve barakaların olduğu bölgede bir anda yangın çıktı. Alevler yaşam alanlarını küle çevirdi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi’nde depremzedelerin bireysel olarak kurdukları barakalar ve konteynerlerde yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyürken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Depremzedelerin yaşadığı konteynerler kül oldu - 1. Resim

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek alevlere müdahale etti. Alevlerin yayılmasıyla yan yana bulunan 6 konteyner ve baraka yandı. Jandarma ekipleri, yangının sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Depremzedelerin yaşadığı konteynerler kül oldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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