Dere yatağındaki sır ölümde çocuk detayı! Tutuklananlardan biri 13 yaşında
Giresun'da korkunç bir cinayet yaşandı. Duoğlu beldesinde yaşayan 27 yaşındaki Sezen Sarısaray bir anda ortadan kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan çalışmada genç kadının cansız bedeni dere yatağında bulundu. Başlatılan soruşturmada aralarında birinin 13 yaşında olduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili dosyaya ise kısıtlama kararı getirildi.
Giresun, Duruoğku beldesindeki sır cinayeti konuşuyor.
27 yaşındaki Sezen Sarısaray'nın yakınları 13 Ağustos'ta kayıp ihbarı vermesi üzerine Jandarma, AFAD, AKUT ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.
Yapılan arama çalışması sonrasında evinin 300 metre aşağısında dere yatağında kadavra köpekleri tarafından 14 Ağustos günü Sezen Sarısaray'ın cansız bedeni bulundu.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, olayla ilgili B.K (20), M.T. (19), E.T. ((13) ve E.Ş. (19) olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili dün Giresun Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği'ne getirilen B.K (20), M.T. (19), E.T. ((13) ve E.Ş. (19) "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KISITLAMA KARARI VERİLDİ
Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, CMK’nun 153/2-a-1 maddesi gereğince dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği, soruşturma işlemlerinin hâlen devam ettiği ve gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği bildirildi.