Dere yatağındaki sır ölümde çocuk detayı! Tutuklananlardan biri 13 yaşında

17 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 11:53

Giresun, Duruoğku beldesindeki sır cinayeti konuşuyor.

27 yaşındaki Sezen Sarısaray'nın yakınları 13 Ağustos'ta kayıp ihbarı vermesi üzerine Jandarma, AFAD, AKUT ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Yapılan arama çalışması sonrasında evinin 300 metre aşağısında dere yatağında kadavra köpekleri tarafından 14 Ağustos günü Sezen Sarısaray'ın cansız bedeni bulundu.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, olayla ilgili B.K (20), M.T. (19), E.T. ((13) ve E.Ş. (19) olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili dün Giresun Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği'ne getirilen B.K (20), M.T. (19), E.T. ((13) ve E.Ş. (19) "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KISITLAMA KARARI VERİLDİ

Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, CMK’nun 153/2-a-1 maddesi gereğince dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği, soruşturma işlemlerinin hâlen devam ettiği ve gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği bildirildi.