Kafasına vurup, iple boğazladı! Film gibi cinayet senaryosunda tüyler ürperten detaylar

08 Ağustos 2024 15:58 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 16:41

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde 28 Temmuz günü yaşanan olayda; üç katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 72 yaşındaki Faik Yorgun'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

CİNAYET BÜRO DEDEKTİFLERİ GİZEMİ ÇÖZDÜ

Yaşlı adamın otopsi sonucunda boynunda kırıklar tespit edildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Cinayet Büro dedektifleri, kısa sürede olayın gizemini çözüp izleri takip ederek soruşturmayı ilerletti.

(Faik Yorgun)

Olay günü Antalya'dan Bursa'ya gelen Akdeniz Üniversitesi Makine Teknikerliği 2. sınıf öğrencisi Mustafa Polat'ın, yangından önce eve girdiği ve evden ayrıldıktan sonra yangının başladığı belirlendi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Dedektifleri, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli Polat'ı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Kasten yaralama suçundan iki sabıkası bulunan Polat, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, cinayeti itiraf etti.

(Mustafa Polat)

"NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜMÜ YARGILAMA SÜRECİNDE AÇIKLAYACAĞIM"

Eve gittiğinde Faik Yorgun'un kendisine bıçak çektiğini belirten Polat, "Kafasına vurduktan sonra yere düştü, ben de iple boğazını sıktım. Ardından evi ateşe verip hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldım. Kısa sürede yakalandım. Neden öldürdüğümü, yargılama sürecinde detaylarıyla açıklayacağım" dedi.

GEÇMİŞE DAYANAN BİR HUSUMET OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Mustafa Polat, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa Polat'ın babası ile Faik Yorgun'un daha önce aynı bir iş yerinde çalıştığını ve bundan kaynaklı geçmişe dayanan bir husumet olduğu öğrenildi.