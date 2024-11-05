Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu'nun görüşme talebini reddetti! 'Uygun bulmuyorum...'

05 Kasım 2024 12:07 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:10

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısındaki konuşmasından sonra meclis koridorlarında gazetecilerin sorularını cevapladı. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden talep ettiği randevuyu kabul edip etmeyeceği sorusuna ise; Kendisinin siyasetini tasvip etmiyorum, görüşmeyi de uygun bulmuyorum' diyerek reddettiğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kritik mesajlar verdi. Ardından meclis koridorunda gazetecilerin sordukları sorulara yanıt veren Bahçeli, bir gazetecinin 'Ekrem İmamoğlu sizden randevu talep etti. Bu randevu talebine nasıl karşılık vereceksiniz? sorusunun üzerine şu ifadeleri kullandı:

Ne maksatla randevu talebinde bulundular bilmiyorum. Ama Ekrem İmamoğlu beyin siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum.

Çünkü bu görüşmeden istismarla, yanlış yorumlarla Türkiye’de bazı gelişmelere MHP’yi de bulaştırmak isteyebilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz.