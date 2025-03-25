Devlet Bahçeli entübe edildi iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan Devlet Bahçeli entübe edildi iddialarına İletişim Başkanlığından cevap geldi. İletişim Başkanlığına bağlı DMM'den (Dezenformasyonla Mücadele Merkezi) yapılan açıklamada; 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.' denildi.