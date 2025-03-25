Devlet Bahçeli entübe edildi iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan Devlet Bahçeli entübe edildi iddialarına İletişim Başkanlığından cevap geldi. İletişim Başkanlığına bağlı DMM'den (Dezenformasyonla Mücadele Merkezi) yapılan açıklamada; 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.' denildi.
Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiğini iddia eden Gazeteci Can Ataklı'ya İletişim Başkanlığından yalanlama gecikmedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanlığına bağlı DMM'den (Dezenformasyonla Mücadele Merkezi) şu ifadeleri kullandı:
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.
5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.