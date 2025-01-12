Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürttü

12 Ocak 2025 21:10 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 21:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un anısına MHP Genel Merkezi’nde lokma döktürttü.

MHP​ Genel BaşkanıDevlet Bahçeli​, Türk halkının gönlünde taht kurmuş merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un anısına MHP Genel Merkezi’nde lokma döktürttü. Ferdi Tayfur’un aziz hatırasını yad etmek amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, lokma tatlısı ikram edildi.

AZİZ HATIRASI İÇİN LOKMA TATLISI İKRAMI

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyüp Yıldız yaptığı paylaşımında hazırlanan lokmanın MHP Genel Merkezi'nde dağıtıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Türk halkının gönlünde taht kurmuş merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un aziz hatırasını yad etmek amacıyla MHP Genel Merkezi’nde lokma tatlısı ikram ettirdi. Bu anlamlı etkinlik, Türk milletinin vefa ve şükran duygularının bir tezahürü olarak, milli ve manevi değerlerimize olan bağlılığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Geleneklerimizde önemli bir yeri olan bu tür hayır ve paylaşma faaliyetleri, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutan değerlerimizdendir. Bu vesileyle, Merhum Ferdi Tayfur’a bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."