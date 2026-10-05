Devlet Bahçeli, Hacıosmanoğlu’na çelenk gönderdi: "Yalnız değilsin"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderdi.
Bahçeli, Hacıosmanoğlu'na başar dileklerini ileten bir destek mesajı verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da Bahçeli'ye bu desteğinden dolayı teşekkür etti.
Hacıosmanoğlu, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.