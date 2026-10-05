Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderdi.

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HABERİN ÖZETİ Devlet Bahçeli, Hacıosmanoğlu’na çelenk gönderdi: "Yalnız değilsin" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek göndererek başarı dileklerini iletti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderdi. Bahçeli, Hacıosmanoğlu'na başarı dileklerini içeren bir destek mesajı iletti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bahçeli'ye desteğinden dolayı teşekkür etti. Hacıosmanoğlu, Bahçeli için "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Hacıosmanoğlu'na başar dileklerini ileten bir destek mesajı verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da Bahçeli'ye bu desteğinden dolayı teşekkür etti.

"ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Hacıosmanoğlu, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.