Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 17:06

Devlet Bahçeli, Hacıosmanoğlu’na çelenk gönderdi: "Yalnız değilsin"

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na çelenk gönderdi. Destek mesajı veren Bahçeli, mesajında “Başarı dileklerimle, yalnız değilsin” ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Devlet Bahçeli, Hacıosmanoğlu’na çelenk gönderdi:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 17:06

(MHP) Genel Başkanı Sayın , Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na gönderdi.

HABERİN ÖZETİ

Devlet Bahçeli, Hacıosmanoğlu’na çelenk gönderdi: "Yalnız değilsin"

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek göndererek başarı dileklerini iletti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderdi.
Bahçeli, Hacıosmanoğlu'na başarı dileklerini içeren bir destek mesajı iletti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bahçeli'ye desteğinden dolayı teşekkür etti.
Hacıosmanoğlu, Bahçeli için "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Bahçeli, Hacıosmanoğlu'na başar dileklerini ileten bir destek mesajı verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da Bahçeli'ye bu desteğinden dolayı teşekkür etti.

Devlet Bahçeli, Hacıosmanoğlu’na çelenk gönderdi: "Yalnız değilsin"

"ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Hacıosmanoğlu, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı: Milyonlarca liralık para trafiğini böyle açıkladı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#çiçek
#devlet bahçeli
#türkiye futbol federasyonu
#milliyetçi hareket partisi
#İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.