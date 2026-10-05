İstanbul'da 'hakemler dosyası' soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, şike ve teşvik primi suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. MASAK raporunda 2012-2026 yılları arasında toplamda 135 milyon TL'lik bir para trafiği tespit edilen Kol'un ifadesi ortaya çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı: Milyonlarca liralık para trafiğini böyle açıkladı İstanbul'da 'hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, şike ve teşvik primi suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. MASAK raporunda 2012-2026 yılları arasında 135 milyon TL'lik para trafiği tespit edilen Yasin Kol, yasadışı bahis şüphesiyle para transferi gerçekleştirdiği Serkan Özlü'den aldığı paraları borç olarak geri gönderdiğini belirtti. Kol, Serkan Özlü'nün yasadışı bahis kapsamında şüpheli olduğunu bilmediğini ve para transferlerinin kendine ait olmadığını iddia etti. Eski hakem Eren Acar'ın beyanlarına istinaden, maç öncesi ve sonrası FaceTime görüşmeleri yaptığı iddialarını asılsız olarak nitelendirdi ve kimsenin maçlarla ilgili talimat vermediğini söyledi. MHK başkanı ile WhatsApp üzerinden yaptığı hakem kadroları hakkındaki görüşmelerin ise derbi maçları öncesinde tüm hakemlere uygulanan, uyumlu çalışabilecekleri hakemleri sorma ve görüş alma sürecinin bir parçası olduğunu savundu. Yöneltilen para transferleri üzerinden yasadışı bahis oynadığı iddialarını reddederek, hiçbir zaman yasadışı bahis oynamadığını ve bu tespitleri kabul etmediğini belirtti.

"ŞÜPHELİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, ŞİMDİ ÖĞRENDİM"

Kol ile yasadışı bahis soruşturması geçiren Serkan Özlü isimli şahıs arasında 2025 yılı içerisinde 9 ayrı finansal işlem gerçekleştiği ve toplam transfer tutarının 184.000 TL’ye ulaştığı tespit edilmişti. Yasa dışı bahisle herhangi bir bağlantısı olmasını söyleyen Kol "Serkan Özlü mahalleden tanıdığım bir kişidir. Bu para transferini benden borç para istemesi üzerine gerçekleştirdim. Parayı gönderme nedenim tamamen borç talebidir. Serkan benden aldığı paraları yaklaşık 1 ay sonra borç olarak tekrar bana geri gönderdi. Serkan Özlü isimli şahsın Nitelikli Dolandırıcılık veya 7258 Sayılı Kanun (yasadışı bahis) kapsamında şüpheli olduğunu bilmiyordum, şimdi öğrendim." dedi.

"BU PARA TRANSFERLERİ BANA AİT DEĞİL"

Kol, "Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir" dedi.

"KİMSE MAÇTAN ÖNCE YA DA SONRA TALİMAT VERMEDİ"

Kol, eski hakem Eren Acar'ın Ferhat Gündoğdu'nun kendisini yönlendirdiği ve maç öncesi ve sonrasında FaceTime görüşmeleri yaptığı yönündeki beyanı da soruldu. Kol, "Yasin Kol'un geçen sezon yönettiği Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi ve sonrası FaceTime görüşmeleri yapılmıştır beyanı tamamen asılsızdır. Benim kimse maçtan önce ya da sonra arayıp maçta nasıl davranacağım konusunda bir talimat vermedi. Veremez de" ifadelerini kullandı.

Ferhat Gündoğdu ile WhatsApp üzerinden hakem kadroları hakkında yaptığı görüşmeler de sorulan Kol, "MHK başkanı derbi maçlarında ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maçı yönetecek hakemle, hakem kadrosu olarak kimlerle daha uyumlu çalışabileceğini ve bir önerimizin olup olmadığını sorup görüşümüzü almaktadır. Bu uygulama bana özel değil, derbi yönetecek tüm hakemlere uygulanır" dedi.

Kol, söz konusu yazışmalarla ilgili olarak da "İyi anlaştığım hakem arkadaşlarımı MHK başkanına sundum, onun onayı ile maçları yönettim. Yukarıdaki konuşma içeriği bundan ibarettir" şeklinde savunma yaptı.

"YASA DIŞI BAHİS OYNAMADIM"

Kendisine yöneltilen para transferleri üzerinden yasa dışı bahis oynadığı yönünde kanaat oluştuğunun belirtilmesi üzerine Kol, suçlamayı reddetti. Kol, "Ben yukarıda bahsedilen para transferlerini hiçbir şekilde yasa dışı bahis ile alakalı değildir. Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim. Yukarıda yapılan tespitleri kabul etmiyorum" dedi.

Kol, ifadesinin sonunda ise "Benim hayatım boyunca yasal veya yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmamıştır. Herhangi bir platformda da hesabım bulunmamaktadır. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.