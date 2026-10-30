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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 18:06

Devlet Bahçeli muhtarlıkların kaldırılması teklifi mi verdi? İddialara MHP'den açıklama var

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin muhtarlıkların kaldırılması yönünde bir kanun teklifi hazırlığında olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Gelişme üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz açıklamada bulundu.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Devlet Bahçeli muhtarlıkların kaldırılması teklifi mi verdi? İddialara MHP'den açıklama var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 18:06

Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili , son günlerde bazı basın ve yayın organlarında ’nin 2019 yılı mahalli idareler seçimleri öncesinde yerel yönetim sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin ortaya koyduğu değerlendirme ve önerilerin aradan geçen yaklaşık 8 yılın ardından saptırıldığını ifade etti. 

HABERİN ÖZETİ

Devlet Bahçeli muhtarlıkların kaldırılması teklifi mi verdi? İddialara MHP'den açıklama var

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin veya Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin muhtarlıkların kaldırılmasına yönelik hiçbir kanun teklifi veya çalışması bulunmadığını belirterek basında yer alan iddiaları yalanladı.
Durmaz, Devlet Bahçeli'nin 2019 yılı mahalli idareler seçimleri öncesindeki yerel yönetim sistemi değerlendirmelerinin saptırıldığını ifade etti.
Devlet Bahçeli'nin 15 Haziran 2019 tarihinde İstanbul'daki muhtarlarla yaptığı toplantıda muhtarlıkların kaldırılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını ve buna gerek olmayacağını açıkladığı hatırlatıldı.
MHP'nin yerel yönetim yaklaşımının mevcut kurumları ortadan kaldırmak değil, hizmet kapasitelerini ve etkinliklerini güçlendirmek olduğu belirtildi.
Durmaz, asılsız iddiaları gündeme getiren basın ve yayın kuruluşlarını haberlerini yeniden gözden geçirmeye ve gerekli düzeltmeleri yapmaya davet etti.
MHP'nin gündeminde muhtarlıkların kaldırılması değil, muhtarlık müessesesinin güçlendirilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yer aldığı vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

"MUHTARLIKLARIN KALDIRILMASIYLA İLGİLİ HİÇBİR ÇALIŞMAMIZ YOK"

"Devlet Bahçeli muhtarlıkların kaldırılması için kanun teklifi verdi" gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Durmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle ve özellikle ifade etmek isteriz ki Milliyetçi Hareket Partisi’nin muhtarlıkların kaldırılmasına yönelik hiçbir kanun teklifi, hiçbir çalışması bulunmamaktadır. Kaldı ki Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, 15 Haziran 2019 tarihinde İstanbul’da muhtarlarımızla gerçekleştirilen toplantıda muhtarlıkların kaldırılmasının söz konusu olmadığını açık ve kesin bir dille ifade ederek, bu konudaki yaklaşımını hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. 

Devlet Bahçeli muhtarlıkların kaldırılması teklifi mi verdi? İddialara MHP'den açıklama var

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz

Genel Başkanımız, 15 Haziran 2019 tarihinde İstanbul’da görev alan muhtarlarla yapmış olduğu toplantıda, ‘Bizim bu değerlendirmelerimizi maalesef istismar edenler oldu. Bilhassa muhtarlıkların kaldırılmasını istediğimizi iddia eden yalancılar süreç içinde boy gösterdi. Altını kalın olarak çizmek isterim ki muhtarlıkların kaldırılması hususunda kesinlikle bir görüşümüz yoktur, olmamıştır. Buna da asla gerek olmayacaktır’ sözleriyle net bir şekilde konuyu kapatmıştır. 

"ART NİYETLİ BİR ÇARPITMA"

Dolayısıyla yaklaşık sekiz yıl önce yapılan değerlendirmelerin Genel Başkanımızın aynı dönemde kamuoyuna açık biçimde ifade ettiği görüşleri dikkate alınmaksızın bugün yeniden tartışmaya açılması ve muhtarlıkların kaldırılmasının istendiği yönünde bir algı oluşturulması art niyetli bir çarpıtmadır. 

Devlet Bahçeli muhtarlıkların kaldırılması teklifi mi verdi? İddialara MHP'den açıklama var

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerel yönetimlere ilişkin yaklaşımı, milletimizin iradesini ve mahallî idarelerin demokratik temsil niteliğini esas alan; mevcut kurumları ortadan kaldırmayı değil, onların hizmet kapasitesini, etkinliğini ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilme kabiliyetini güçlendirmeyi amaçlayan bir anlayışa dayanmaktadır. 

Bu çerçevede muhtarlık müessesesi, bizim için yalnızca idari bir birim yahut mevzuatla tanımlanmış bir görev alanından ibaret değildir. Muhtarlık, Türk milletinin köklü devlet geleneği içerisinde mahallî temsilin, toplumsal dayanışmanın ve vatandaşla devlet arasındaki doğrudan ilişkinin önemli kurumlarından biridir. 

Devlet Bahçeli muhtarlıkların kaldırılması teklifi mi verdi? İddialara MHP'den açıklama var

Muhtarlarımız, yaşadıkları mahallenin ve köyün yalnızca seçilmiş temsilcileri değil, aynı zamanda o yerleşim yerinin hafızasını taşıyan, vatandaşlarımızın sevincini ve kederini paylaşan, ihtiyaçlarını bilen, sorunlarını ilgili makamlara ulaştıran ve çözüm arayışlarında sorumluluk üstlenen kıymetli kamu görevlileridir. Bu sebeple Milliyetçi Hareket Partisi olarak muhtarlarımızın görev ve yetkilerinin çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmesini, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesini, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve mahallî hizmetlerin yürütülmesinde daha etkin bir konuma kavuşturulmalarını son derece önemli görmekteyiz."

"AÇIKLAMALARIN YANLIŞ YÖNLENDİRİLMESİNE MÜSAADE EDİLEMEZ"

Basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten Durmaz, şu cümleleri sarf etti: "Kamuoyunun doğru, tarafsız ve güvenilir biçimde bilgilendirilmesi, basın özgürlüğü kadar önemli bir mesleki ve ahlaki sorumluluktur. Hiç şüphesiz siyasi partilerin görüşleri, önerileri ve uygulamaları basının inceleme, değerlendirme ve eleştiri alanı içerisindedir. Ancak eleştiri hakkı ile gerçeği çarpıtmak, haber vermek ile olmayan bir gelişmeyi yaşanmış gibi göstermek birbirinden tamamen farklı hususlardır. 

Özellikle kamuoyunu doğrudan ilgilendiren, binlerce muhtarımızın görevini ve milyonlarca vatandaşımızın mahallî temsilini konu alan böylesine önemli bir meselede haberlerin gerekli araştırma ve doğrulama süreçlerinden geçirilmeden yayımlanması ciddi bir sorumsuzluktur. Üstelik bu tür haberler, yalnızca bir siyasi partiye veya onun genel başkanına ilişkin yanlış bir kanaat oluşturmakla kalmamakta, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren muhtarlarımız arasında gereksiz endişelere, vatandaşlarımız nezdinde ise bilgi kirliliğine yol açmaktadır. 

Devlet Bahçeli muhtarlıkların kaldırılması teklifi mi verdi? İddialara MHP'den açıklama var

Basın özgürlüğünün kıymetini biliyor, özgür ve sorumlu basının demokratik hayatımıza katkısını önemsiyoruz. Bununla birlikte özgürlüğün doğruluk ve mesleki sorumluluk ilkelerinden bağımsız düşünülemeyeceğinin de altını çiziyoruz. Bu vesileyle söz konusu iddiaları gündeme taşıyan basın ve yayın kuruluşlarını haberlerini yeniden gözden geçirmeye, kamuoyunu doğru bilgilendirmeye ve gerekli düzeltmeleri yapmaya davet ediyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin görüşleri bellidir. Muhtarlık müessesesine ilişkin yaklaşımımızda herhangi bir belirsizlik bulunmamaktadır. Bizler, muhtarlarımızı yerel demokrasimizin kıymetli temsilcileri, devletimizle milletimiz arasındaki güçlü bağın önemli unsurları ve toplumsal dayanışma kültürümüzün taşıyıcıları olarak görüyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündeminde muhtarlıkların kaldırılması değil, muhtarlık müessesesinin güçlendirilmesi ve muhtarlarımızın vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunabilecek imkânlara kavuşturulması vardır. Hiç kimsenin, geçmişte yapılmış açıklamaları bağlamından kopararak, gerçekte bulunmayan kanun teklifleri üzerinden muhtarlarımızı ve aziz milletimizi yanlış yönlendirmesine müsaade edilemez."

 

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#devlet bahçeli
#mhp
#yerel yönetimler
#sadir durmaz
#Muhtarlıklar
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