Devlet Bahçeli'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu! Tarafını belli etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı.
Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşünü paylaştı. Bahçeli, derbiyi kimin kazanacağı sorusuna "Ben Karagümrüklüyüm, kimseyle didişmemek için uğraşıyorum" diyerek cevap verdi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Lider Galatasaray, şampiyonluk mücadelesindeki en yakın rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
71 puanlı sarı kırmızılılar, ezeli rakibini yenmesi halinde kalan 3 haftaya 7 puan farkla girip şampiyonluğunu büyük ölçüde garantilemek istiyor.
Derbiye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan sarı lacivertliler ise puanını 67'den 70'e yükselterek şampiyonluk şansını sürdürmeyi planlıyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak kritik mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.