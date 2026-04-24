Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Devlet Bahçeli'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu! Tarafını belli etti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkındaki bir soruya, Karagümrüklü olduğunu belirterek cevap verdi. Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili sorulan bir soruya, Bahçeli, 'Ben Karagümrüklüyüm, kimseyle didişmemek için uğraşıyorum' şeklinde cevap verdi. Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 71 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. Galatasaray'ın maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu büyük ölçüde garantilemesi hedefleniyor. Fenerbahçe ise puanını 70'e yükselterek şampiyonluk şansını sürdürmeyi planlıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik maç, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak ve hakem Yasin Kol yönetecek.

DERBİ SORUSUNA TERS KÖŞE CEVAP

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşünü paylaştı. Bahçeli, derbiyi kimin kazanacağı sorusuna "Ben Karagümrüklüyüm, kimseyle didişmemek için uğraşıyorum" diyerek cevap verdi.

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEBİLİR

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Lider Galatasaray, şampiyonluk mücadelesindeki en yakın rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

71 puanlı sarı kırmızılılar, ezeli rakibini yenmesi halinde kalan 3 haftaya 7 puan farkla girip şampiyonluğunu büyük ölçüde garantilemek istiyor.

Derbiye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan sarı lacivertliler ise puanını 67'den 70'e yükselterek şampiyonluk şansını sürdürmeyi planlıyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak kritik mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.