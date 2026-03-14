Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı mesajı: 'Maşeri vicdanda yaşayacak'

Tarihçi yazar İlber Ortaylı'nın vefatının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli onu saygıyla anan ve taziyelerini ileten mesaj yayınladı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 18:11

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Türk tarihine yaptığı katkıları anımsatarak övgü dolu bir veda yazısı paylaştı.


MHP Genel Başkanı Bahçeli, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı dolayısıyla yayımladığı başsağlığı mesajında, "Türk milletinin yetiştirdiği muhterem ve müstesna ilim insanı, kalemiyle ve kelamıyla tarih şuurunun oluşmasında ve olgunlaşmasında muazzam hizmetleri bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Merhum Ortaylı Türk düşünce hayatının mütefekkir ve münevver simalarından birisiydi. Türk tarihinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarmış, aynı zamanda bunu anlaşılabilir dil ve üslup maharetiyle anlatmayı, tanıtmayı ve takdim etmeyi muhtevalı müktesebat hüneriyle ikmal ve ifa etmiş bir değerli şahsiyetti. Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da; bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır. Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine, Türk akademik hayatına, elbette aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun diyorum" ifadelerine yer verdi.

