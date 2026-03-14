İlber Ortaylı’nın defnedileceği mezarlıkta tarih var! Bakın İlber Ortaylı’nın mezarlığı nerede olacak

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, 5 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türk tarihinin önemli yazarları arasında yer alan İlber Ortaylı'nın defnedileceği mezarlıkta resmen tarih olduğu ortaya çıktı.

İLBER ORTAYLI’NIN DEFNEDİLECEĞİ MEZARLIKTA TARİH VAR!

Türk tarihinin önemli yazarları arasında yer alan İlber Ortaylı, ocak ayında geçirdiği prostat ameliyatı sonrası başlayan komplikasyonlar, diyabet ve kronik böbrek yetmezliğini beraberinde getirmişti. 5 gündür yoğun bakımda tedavi gören ünlü tarihçi, Koç Üniversitesi Hastanesine yatırılmıştı.

Uzun bir süredir yoğun bakımda tedavisine devam edilen İlber Ortaylı, 9 Mart 2026 tarihinde entübe edilmişti. 11 Mart 2026’da gazeteci Fatih Altaylı, Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek ünlü tarihçi için dua edilmesini istemişti. Aynı gün Ortaylı'nın ailesi, ünlü tarihçinin 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun stabil olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz gün durumu ağırlaşan İlber Ortaylı, 13 Mart 2026 tarihinde çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti. Türk tarihçi, akademisyen, yazar ve Türk Tarih Kurumu şeref üyesi Ortaylı’nın vefatını ailesi şu sözlerle duyurmuştu:

“Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı.”

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın defnedileceği yer belli oldu. Ünlü tarihçinin defnedileceği mezarlıkta resmen tarih olduğu ortaya çıktı. İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak olan Ortaylı’nın hocası Halil İnalcık, Fatih Sultan Mehmet ve Gazi Osman Paşa gibi tarihimizin şanlı isimlerinin de mezarının bulunduğu Fatih Camisi Haziresi’ne defnedileceği öğrenildi.

İLBER ORTAYLI’NIN MEZARLIĞI FATİH CAMİSİ HAZİRESİ’NDE OLACAK!

Usta tarihçinin ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İlber Ortaylı için 16 Mart saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Ardından usta tarihçinin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip kılınacak ve Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek.

Fatih Camisi Haziresi’nde mezarı bulunanlar

Fatih Sultan Mehmet – İstanbul’un fatihinin türbesi caminin kıble tarafındadır.

Gazi Osman Paşa – Plevne kahramanı.

Abdülhak Hamid Tarhan – Tanzimat dönemi büyük şairlerinden.

Keçecizade Fuat Paşa – Osmanlı sadrazamı ve devlet adamı.

Ali Emiri Efendi – Divan-ı Lügati’t-Türk’ü bulan ünlü tarihçi ve kitap koleksiyoncusu.

Ahmed Cevdet Paşa – Mecelle’nin hazırlayıcılarından, büyük tarihçi.

Zembilli Ali Efendi – Kanuni döneminin meşhur şeyhülislamı (yakınındaki türbede).

Fatih Camisi Haziresi’nde bulunan türbeler

Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi

Gülbahar Hatun (Hatuniyye) Türbesi

Gazi Osman Paşa ve Türbesi

Dino-zâde Âbidin Paşa Türbesi

Nakşidil Valide Sultan Türbesi

Gülustû Sultan Türbesi

Fatih Camisi Haziresi’nde bulunan mezarlar

Abdurrahman Nureddin Paşa (1833-1912)

Ahmed Amiş Efendi (1808-1920)

Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895)

Ali Emîrî Efendi (1857-1924)

Sâmi Efendi (1838-1912)

Mehmed Es’âd Yesârî Efendi (?-1798)

Mustafa Hâkî Tokâdî Efendi (? -1920)

Mustafa İzzet Efendi (1770?-1849)

Mustafa Nâilî Paşa (1798-1871)

Ömer Hilmi Efendi (1843-1889)

Seyyîd Mardinî Yusuf Sıdkî Efendi (1816-1903)