TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ünlü isimlerin İlber Ortaylı üzüntüsü

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ortaylı'nın vefatı sonrası ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü isimlerin İlber Ortaylı üzüntüsü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
17:47
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
17:47

'nın hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Eda Ece, Fazıl Say, Mustada Sandal ve Nebahat Çehre gibi isimler de üzüntülerini dile getirdi.

Ata Demirer

"Çok üzgünüm. Milletimizin başı sağolsun. Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Öğrettikleri, nasihatları, derin bilgisi, mizahı, hoşgörüsü ile kalbimizdeki yeri tartışılmaz ve unutulmaz! Hep özleyeceğiz sizi hocam."

Ünlü isimlerin İlber Ortaylı üzüntüsü

Eda Ece

"Ah çok üzgünüm. Çok değerli bir insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun"

Ünlü isimlerin İlber Ortaylı üzüntüsü

Erol Evgin

"İlber Ortaylı çok değerli bir tarihçi ve bilim insanıydı. Sözünü hiç esirgemeyen, gerçek bir entellektüeldi. Yaşamın her alanında düşüncelerini özgürce paylaşırdı. Bazen de çok esprili yorumlarıyla bizi hem güldürür hem düşündürürdü. Ortak dostumuz Prof. Dr. Kinyas Kartal’ın evinde bir yemekte İlber Hoca ve Emel Sayın ile buluşmuş tatlı ve derin sohbetinden yararlanmıştık. Daha sonra görüşmek kısmet olmadı. Çok; ama çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun."

Ünlü isimlerin İlber Ortaylı üzüntüsü

Nebahat Çehre

"Bazı insanlar sadece bilgi değil, aynı zamanda bir kültür taşır. Sayın İlber Ortaylı da böyle bir isimdi. Kendisiyle yaptığımız sohbeti ve bıraktığı izleri saygıyla hatırlayacağım. Ülkemizin başı sağolsun."

Ünlü isimlerin İlber Ortaylı üzüntüsü

Fazıl Say

"O kadar üzgünüm ki şu an... O kadar büyük bir kayıptır ki... O kadar yeri dolmaz biriydi ki... Tüm halkımızın başı sağolsun. Diyecek fazla bir şey yok, çok umut etmiştim iyileşmesini, olamadı... Biz yine de her şey için teşekkür edelim ona, sonsuz şükranlar ile... Tüm bilgi külliyatını bize sınırsız ve sonsuz ve devamlı sunduğu için sonsuz teşekkür edelim..."

TGRT Haber
