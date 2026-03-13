İlber Ortaylı hayatını kaybetti! Türkiye büyük bir değerini yitirdi

Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük tarihçilerden biri olan, derin birikimi ve kendine has üslubuyla milyonların sevgisini kazanan Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan acı haber geldi. Yaklaşık bir haftadır hastanede yaşam mücadelesi veren usta isim, 78 yaşında aramızdan ayrıldı.

6 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI SONA ERDİ

Geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 6 gündür yoğun bakımda tedavi altında tutulan İlber Ortaylı'nın durumu, bugün kritik bir noktaya ulaşmıştı. Dün akşam saatlerinde entübe edilen ünlü tarihçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ UMUT DOLU BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ortaylı’nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, usta ismin durumunun stabil olduğu belirtilmiş ve şu ifadelere yer verilmişti: "İlber Ortaylı'nın yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz."

https://x.com/ILBERORTAYLIGSU/status/2031658891449172120?s=20

Ancak bu umut dolu bekleyiş, bugün gelen acı haberle yerini yasa bıraktı. 78 yaşında vefat eden Ortaylı, arkasında onlarca eser ve yeri doldurulamaz bir bilgi hazinesi bıraktı.

DEVLET ERKANINDAN TAZİYE MESAJLARI

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberinin ardından devlet erkanından taziye mesajları yayımlandı. Sağlık Bakanı ve Adalet Bakanı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi. Sağlık Bakanı, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

https://x.com/drmemisoglu/status/2032439520793092150?s=20



Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, "Tarihçi, bilim insanı ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ortaylı; tarihi anlatmanın ötesinde düşünmeyi, sorgulamayı ve kültürel mirasa saygıyı öğreten müstesna bir ilim insanıydı. Eserleri ve fikirleriyle hafızalarda yaşamaya devam edecek olan İlber Ortaylı Hocamız, bıraktığı kıymetli mirasla geçmiş ile gelecek arasında kurduğu köprüyle hatırlanmaya devam edecektir. Merhum Ortaylı’ya Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

https://x.com/abakingurlek/status/2032442165637292425?s=20

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

21 Mayıs 1947 yılında Avusturya’da bir göçmen kampında dünyaya gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kırım Tatarı bir ailenin evladıdır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun olan Ortaylı, akademik kariyerini Chicago, Viyana ve Paris gibi dünyanın en prestijli merkezlerinde şekillendirdi.

DİLLERİN EFENDİSİ

İleri derecede Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Rusça dillerine hakimdi; Osmanlıca ve Latince metinler üzerinde uzmandı. 2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı yaparak tarihin halkla buluşmasını sağladı. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Türklerin Tarihi ve Bir Ömür Nasıl Yaşanır? gibi onlarca kült esere imza attı. Bilgisi kadar keskin zekası ve "cahilliğe" karşı duruşuyla her yaştan insanın sevgisini kazanan, Türkiye’nin en etkili entelektüel figürlerinden biriydi.