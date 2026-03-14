Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Ortaylı'nın sağlık durumu dün öğle saatlerinde kötüleşti. Ortaylı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ İlber Ortaylı'nın cenaze töreni programı belli oldu Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Ortaylı, sağlık sorunları nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Geçtiğimiz ocak ayında prostat ameliyatı olan Ortaylı, diyabet ve böbrek rahatsızlığı gibi ek sağlık sorunlarına da sahipti. Vefat haberi akademi, siyaset, sanat ve spor camiasında üzüntüye neden oldu. Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni, ardından Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek. Ailesi, cenazeye çiçek gönderilmemesini, bunun yerine Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapılmasını rica etti.

Geçtiğimiz ocak ayında prostat ameliyatı olan Ortaylı, sonrasında bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yatırılmış sonrasında taburcu olmuştu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada 3 gün diyalize girdiği öğrenilen Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili de tedavi görüyordu. Ortaylı, rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Modern Türkiye’nin akademik ve kültürel hafızasına yön veren isimlerin başında gelen İlber Ortaylı'nın vefat haberi; akademi, siyaset, sanat ve spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

İLBER ORTAYLI'NIN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İlber Ortaylı için düzenlenecek cenaze ve anma programı açıklandı. Ailesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenlenecek.

Anma töreninin ardından Ortaylı’nın cenazesi aynı gün ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından hocası Halil İnalcık'ın da kabrinin bulunduğu Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.

Aile tarafından yapılan duyuruda ayrıca cenaze için çiçek gönderilmemesi istendi. Bunun yerine dileyenlerin Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapabilecekleri ifade edildi.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 yılında Avusturya’da bir göçmen kampında dünyaya gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kırım Tatarı bir ailenin evladıdır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun olan Ortaylı, akademik kariyerini Chicago, Viyana ve Paris gibi dünyanın en prestijli merkezlerinde şekillendirdi.

İleri derecede Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Rusça dillerine hakim olan İlber Ortaylı, Osmanlıca ve Latince metinler üzerinde de uzmandı. 2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı yaparak tarihin halkla buluşmasını sağlayan Ortaylı, "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Türklerin Tarihi" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" gibi onlarca kült esere imza attı.

İlber Ortaylı'nın, 1981'de Ayşe Özdolay ile yaptığı evlilikten Tuna adını verdiği kızı dünyaya geldi. Çift, 18 yıllık evliliğin ardından 1999'da boşandı.