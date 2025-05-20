Devlet Bahçeli'den şampiyon Galatasaray'a tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı tebrik etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak 25. lig şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahçeli, sarı kırmızılılara Şampiyonlar Ligi macerasında başarılar diledi.
Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"2024-2025 Trendyol Süper Ligin 36.haftasında 25’inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum. Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."