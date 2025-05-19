Galatasaray'a rekor gelir! Şampiyonun kasası dolup taşacak

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Sarı kırmızılılar, turnuvaya ayak bastı parası ve yayın hakları olmak üzere dev bir gelirin de sahibi olacak.

Süper Lig'de dün akşam sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 3'üncü, toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray kasasını dolduracak.

YAYIN HAVUZUNDAN 436 MİLYON TL

Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'den de 71,7 milyon lira lige katılım payı alacak. 25 şampiyonluğu karşılığında 142,8 milyon lira 'şampiyonlar payı' bedeli elde eden Galatasaray, 28 galibiyet ve 5 beraberlik aldığı maçlardan performans primi olarak ise 151 milyon lira kazandı. Ayrıca şampiyonluk primi olarak da 71,1 milyon TL'lik primi kaptı. Böylece Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 436.6 milyon lirayı buldu.

5 YILDIZLI ÜRÜNLERDEN BÜYÜK GELİR BEKLENİYOR

Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızı takımı olan Galatasaray, 5 yıldızlı ürün satışından da büyük gelir hedefliyor. Loca, kombine ve bilet satışına büyük talep olan sarı kırmızılı ekip, sponsor ve reklam verenlerin ilgisini de üzerinde toplayacak. Cimbom, bu sezon 80 milyon Euro olan sponsorluk gelirini yeni sezonda daha da artırmaya çalışacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN PARA AKACAK

Lig şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, dev turnuvaya ayak bastı parası olarak 18,62 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Performansa bağlı ek ödüllerle gelirler daha da artabilecek.

Sarı kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi maçlarında galibiyet başına 2,1 milyon Euro, her beraberlik için ise 700 bin Euro geliri kasasına koyacak.

GALATASARAY'A DEV GELİR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden yaklaşık 815 milyon TL, Süper Lig şampiyonluk primi, Süper Lig katılım primi, 'şampiyonlar payı' ve yayın hakları gelirlerinden ise toplam 436.6 milyon TL'lik dev bir gelir elde edecek. Böylece sarı-kırmızılıların bu sezonki toplam geliri 1 milyar 251 milyon TL'yi bulacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİR DAĞILIMI

Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun gelir dağılımı şöyle: