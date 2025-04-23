Devlet erkanı Anıtkabir'de

İstanbul
Son dakika haberi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla devlet erkanı Anıtkabir'deki törene katıldı.
Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tam 105 yıl önce bugün 23 Nisan'da açıldı. TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla devlet erkanı Anıtkabir'deki törene katıldı.
Anıtkabir özel defterini imzalayan Numan Kurtulmuş burada önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, "Temel ilkemiz ulusal egemenliktir. Misakı milli hedeflerinden sapmadan milli birliğinizi korumak hedeflerimizdendir. Halkın iradesini önceleyen Cumhuriyet değerlerinden vazgeçmeyeceğiz" dedi.