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Devlet korumasındaki çocuklar kayıp mı? Bakanlıktan skandal iddialarla ilgili açıklama

Bursa’da Ovaakça Çocuk Yurdu’nda kalan dört kız çocuğunun 3 Şubat’tan bu yana kaybolduğu iddiaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan bakanlığın açıklamasında “Emniyet birimleri tarafından çocuklarımız ivedilikle bulunarak tekrar devlet korumasına alınmıştır. İlgili haberlerin yapıldığı tarihte çocuklarımız kuruluşlarımızda hizmet almaya devam etmektedir“ denildi.

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Devlet korumasındaki çocuklar kayıp mı? Bakanlıktan skandal iddialarla ilgili açıklama
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 15:19

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bursa'da devlet korumasında bulunan 4 kız çocuğunun kayıp olduğuna" yönelik haberlere yalanlama geldi.

ASILSIZ İDDİALARA YÖNELİK AÇIKLAMA

Çocukların okul sonrası kuruluşa dönmediklerinin tespit edilmesi üzerine ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet birimleri tarafından çocuklarımız ivedilikle bulunarak tekrar devlet korumasına alınmıştır. İlgili haberlerin yapıldığı tarihte çocuklarımız kuruluşlarımızda hizmet almaya devam etmektedir.

'HASSASİYET BEKLİYORUZ'

Çocuklarımızın durumu iyi olup, kuruluştan izinsiz ayrılma nedenlerine yönelik mesleki çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Devlet himayesinde bulunan çocuklarımıza yönelik yapılan haberlerde dezenformasyonun önüne geçilmesi için basın mensuplarına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu hassasiyeti beklediğimizi ifade ederiz."

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