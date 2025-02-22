Devlet korumasındaki çocuklar kayıp mı? Bakanlıktan skandal iddialarla ilgili açıklama

Bursa’da Ovaakça Çocuk Yurdu’nda kalan dört kız çocuğunun 3 Şubat’tan bu yana kaybolduğu iddiaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan bakanlığın açıklamasında “Emniyet birimleri tarafından çocuklarımız ivedilikle bulunarak tekrar devlet korumasına alınmıştır. İlgili haberlerin yapıldığı tarihte çocuklarımız kuruluşlarımızda hizmet almaya devam etmektedir“ denildi.