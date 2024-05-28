İsmail Hakkı Pekin açıkladı! Devletin gizli anayasası güncelleniyor

28 May 2024 17:50 - Güncelleme : 28 May 2024 18:35

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) iki ay aranın ardından bugün Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Toplantının öncelikli gündemi Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları ve İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılar olacak.

Bölgesel ve uluslararası güvenlik konuların görüşüleceği kritik MGK toplantısında ‘Kırmızı Kitabın’ güncelleneceği iddia edildi. Devletin sınırlarını, hedeflerini, gizli silah depolarını, terörle mücadelede ki yol haritasını ve güvenlik açısından son derece kritik konuları içerisinde barındıran Kırmızı Kitap, en son 2019 yılında açıldı.

2019 MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI

Kırmızı Kitap’ın güncellenme konusuyla ilgili Tgrthaber.com Özel haberler editörü Emir Yücel’e konuşan eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin; ‘Devletin gizli anayasasının güncellenmesi şarttır’ diyerek çok kritik detaylar verdi.

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin’in açıklamaları şu şekilde:

"MAVİ VATANIN TAM KORUNMASI GÜNDEMDE!"

“Son olarak 2019 yılında açılan Devletin gizli anayasasının, Türkiye’nin küresel boyutta aldığı tehditler sonrasında güncellenmesi şarttır. Yüksek ihtimalle yeni maddeler eklenecektir Kırmızı Kitap’a.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de ilan ettiği deniz yetki alanları içerisinde yaşanacak en ufak bir tehdide karşı, alacağı önlemler görüşülecek. Mavi Vatan’ın tam korunması hedefleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in Gazze’deki saldırıları sonrasında ulusal anlamda güvenlik stratejimizin yenilenmesi ve güçlendirilmesi konuşulacak.

"TERÖR TEHDİTLERİ TAMAMEN YOK EDİLECEK"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerek Irak’ta gerek Suriye’de kendisini tehdit eden terör unsurlarına karşı verdiği mücadele, sınırlarımızdaki terör tehditler tamamen yok edilene kadar artarak ve kuvvetlenerek devam edecek. Bu süreçte TSK’nın silahlanma durumu güncellenebilir.

Ülkemizin hem yurt içinde hem yurt dışında mücadele ettiği FETÖ terör örgütü, ‘Terör listesinde’ PKK ile ilk sırada olacak. FETÖ terör örgütü mensupları ile mücadele genişleyecek.

Özellikle son günlerde gündeme gelen yargı içindeki FETÖ bağlantılı personeller ile mücadele kararlılıkla sürdürülecek. Devlet içinde Devlet kurmaya çalışan her cemaatin, her tarikatın, Devletten uzaklaştırılacağı da gündemler arasında.

"MAFYALAŞMA İLE MÜCADELE KIRMIZI KİTABA GİRECEK"

Son olarak sık sık duyduğumuz mafyalaşma konusu da Kırmızı Kitaba girecek konulardan olduğunu düşünüyorum. Devlet kendisini ve Milletini tehdit eden her toplulukla her oluşumla mücadele ediyor. Mafya ve benzeri gruplarla mücadelede de yeni önlemlerin alınması söz konusu.