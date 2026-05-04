Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Devrek Belediyesi yolsuzluk soruşturması! CHP'li eski başkan ve ekibine rekor hapis talebi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 30 şüpheli için hazırlanan iddianame tamamlandı. Devrek Belediyesindeki zimmet, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında 177 yıla kadar, ağın merkezindeki kurum müdürleri hakkında ise yüzlerce yıla varan hapis cezaları istendi.

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 16:31

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyle, Devrek Belediyesi’nde 2019-2024 yılları arasında ortaya atılan usulsüzlük iddiaları yargıya intikal etti. İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, MASAK verileri ve şüpheli beyanlarına dayandırılan iddianamede, belediye kaynaklarının sistemli biçimde kişisel hesaplara aktarıldığı ifade edildi. İddianamede, eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile yakınındaki kurum müdürlerine yöneltilen suçlamaların ayrıntıları ve istenen cezalar yer aldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Devrek Belediyesi'nde 2019-2024 yılları arasındaki usulsüzlük iddialarıyla ilgili olarak eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve ekibi hakkında hazırlanan iddianamede, belediye kaynaklarının kişisel hesaplara aktarıldığı ve kamu zararına yol açıldığı belirtildi.
Eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında 8 kez nitelikli zimmete iştirak, icbar suretiyle irtikap, 2 kez resmi belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından toplam 74 yıldan 177 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar'ın 9 yıl boyunca maaşını gerçeğin çok üzerinde göstererek 1 milyon 473 bin lirayı zimmetine geçirdiği ve sahte bordrolar düzenleyerek milyonlarca lirayı elden aldığı öne sürüldü. Ulupınar hakkında 600 yılı aşan hapis cezası istendi.
Mali Hizmetler Müdürü Nafia Çakır'ın sahte ödeme emirlerini onaylayarak zimmet eylemlerine ortak olduğu ve müteahhitlerden rüşvet aldığı, hesaplarında 1 milyon 905 bin lira şüpheli nakit girişi saptandığı belirtildi. Çakır hakkında 500 yılı aşan hapis cezası talep edildi.
Başkan Yardımcılığı ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevlerinde bulunan İsmail Karademir'in sahte bordrolara onay vermesi ve emekli bir işçinin kıdem tazminatı için 30 bin lira rüşvet aldığı kaydedildi. Karademir hakkında 140 yıldan 350 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı düzenleme işinde kamu zararına yol açıldığı ve 11 milyon liralık parke ihalesinin iptal edilerek aynı işin daha pahalıya verildiği belirtildi.
30 şüphelinin önümüzdeki günlerde Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı düzenleme işinde, daha önce Şişli Belediyesi tarafından yaptırılmış çalışmalar için yeniden ihale açtırıldığı, bu yolla adrese teslim biçimde 3 milyon 515 bin lira kamu zararına yol açıldığı ve 11 milyon liralık parke ihalesinin iptal edilerek aynı işin 18 milyon liraya belirli bir firmaya verildiği belirtildi.

177 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bozkurt hakkında 8 kez nitelikli zimmete iştirak, icbar suretiyle irtikap, 2 kez resmi belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından toplam 74 yıldan 177 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MİLYONLARCA TL DOĞRUDA ZİMMETE GEÇİRİLMİŞ

Belediyedeki usulsüzlüklerin odağında olduğu öne sürülen eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar’ın, 9 yıl boyunca maaşını gerçeğin çok üzerinde göstererek 1 milyon 473 bin lirayı doğrudan zimmetine geçirdiği belirlendi. Ulupınar’ın ayrıca sahte fazla mesai, kullanılmayan izin ücretleri ve emekli işçiler adına mükerrer kıdem tazminatı bordroları düzenleyerek, tahsildarlar aracılığıyla milyonlarca lirayı elden aldığı bildirildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Ulupınar hakkında 79 kez nitelikli zimmet ve 55 kez resmi belgede sahtecilik suçlarından 600 yılı aşan hapis cezası istendi.

MALİ İŞLERDE RÜŞVET VE SAHTECİLİK SARMALI

İddianamede Mali Hizmetler Müdürü Nafia Çakır'ın, sahte ödeme emirlerini onaylayarak zimmet eylemlerine ortak olduğu ve müteahhitlerden rüşvet aldığı yer aldı. Çakır'ın hesaplarında 1 milyon 905 bin lira şüpheli nakit girişi saptanırken, şüpheli hakkında 62 defa nitelikli zimmet ve rüşvet almak suçlarından 500 yılı aşan hapis cezası istendi.

Başkan Yardımcılığı ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevlerinde bulunan İsmail Karademir'in ise sahte bordrolara onay vermesinin yanı sıra, emekli bir işçinin kıdem tazminatını ödemek için 30 bin lira rüşvet aldığı kaydedildi.

Karademir hakkında 16 defa nitelikli zimmet, 3 defa rüşvet, icbar suretiyle irtikap ve 2 defa sahtecilik suçlarından 140 yıldan 350 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede diğer şüpheliler hakkında belirtilen suçlar oranında cezalar talep edildi. 30 şüphelinin önümüzdeki günlerde Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

