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 | Yusuf Özgür Bülbül

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'İntihar İddiası'na yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Eşi cezaevinde olan kadın çocukları aç kaldığı için yaşamına son verdi” iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi...

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'İntihar İddiası'na yalanlama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 20:31

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, Aydın'da meydana gelen olayın sosyal medyada iddia edildiği gibi ekonomik gerekçelerle yaşanmadığı vurgulandı. Hayatını kaybeden kişinin 17 yaşında, bekar ve ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'İntihar İddiası'na yalanlama

Açıklamada, olayın taşınma sürecinde yaşanan bir tartışma sonucunda gerçekleştiği ve konuyla ilgili adli sürecin başlatıldığı ifade edildi.

AİLEYE PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLANIYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı birimler tarafından hayatını kaybeden kişinin ailesine yönelik psikososyal destek sağlandığını ve durumlarının yakından takip edildiğini duyurdu.

https://x.com/dmmiletisim/status/1937904316402258315?s=48&t=O64XNJnXbIBhCgytFkTQCA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Eşi cezaevinde olan kadın çocukları aç kaldığı için yaşamına son verdi” iddiası dezenformasyon ürünüdür. Aydın’da meydana gelen olay, sosyal medyada iddia edildiği gibi ekonomik gerekçelerle yaşanmamıştır. Hayatını kaybeden kişinin 17 yaşında olduğu, bekar ve ailesiyle birlikte yaşadığı belirlenmiştir. Taşınma sürecinde yaşanan bir tartışma sonucunda gerçekleşen olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı birimler tarafından kişinin ailesine yönelik psikososyal destek verilmekte olup, durumları yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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