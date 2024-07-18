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Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde 74 kişi zehirlendi! Başhekimden açıklama geldi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Temmuz 2024 11:34 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:34
Dicle Üniversitesi Hastanesi&#039;nde 74 kişi zehirlendi! Başhekimden açıklama geldi

Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde 74 personel, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu. Personelin besin zehirlenmesi yaşadığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde 74 personel zehirlendi.

Dün hastane personelleri akşam saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu. Yapılan ilk incelemeler sonucunda belirtilerin besin zehirlenmesi olduğu ihtimali üzerinde duruldu.

BAŞHEKİM AÇIKLAMA YAPTI

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, yaptığı yazılı açıklamada, "Hastanemizde görevli bazı personellerimiz, mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle acil servise başvurmuşlardır.

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde 74 kişi zehirlendi! Başhekimden açıklama geldi - 1. Resim

İlk değerlendirmelerde basit besin zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulmaktadır. Personellerimizin durumu kontrol altında olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmaktadır. Olayın nedeni hakkında ayrıntılı bir araştırma başlatılmış olup, sonuçlar en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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