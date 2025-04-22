Dilan Polat ve Engin Polat çifti lüks arabalarını kurtardı! Mahkemeden sürpriz karar

Dilan ve Engin Polat çiftine ait lüks araçların bugün açık ihale yöntemiyle satılması beklenirken satış işlemi son anda iptal oldu. Mahkeme arabaların satışı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararı sonrası TMSF araçları satış listesinden çıkardı.

Kara para, vergi kaçırma, yasa dışı bahis gibi suçlardan yargılanıp 10 ay tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat ile Engin Polat çifti gündemden düşmüyor. Çiftin tutuklu bulundukları soruşturma çerçevesinde el konulan lüks araçlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

LÜKS ARAÇLARIN SATIŞI İPTAL

Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin, mahkemeden karar çıktı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

İstanbul 6. İdare Mahkemesi Heyeti, Polat çiftinin araçlarının TMSF tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

TMSF ARAÇLARI İHALE LİSTESİNDEN ÇIKARDI

Heyetin oy birliğiyle verdiği kararın gerekçesinde, araçların satışa sunulması için Polat'ların şirketine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazların sonucunun açıklanması ve dava konusu işlemle ilgili tüm belgelerin gönderilmesi gerektiği belirtildi. Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.

Mahkemenin, Polat ailesinin avukatının yaptığı başvuru üzerine bu yönde bir karar aldığı öğrenildi.