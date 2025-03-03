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 | Baran Aksoy

Dilan Polat ve Engin Polat davasında şoke eden mektup! Mahkemeye isimlerini verdi: "Hayatımın güvenliği için..."

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı ‘kara para aklama’ davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dava kapsamında çok kritik bilgiler veren gizli tanık, mahkemeye mektup gönderdiği ortaya çıktı. Annesinin ve kendisinin hayatının güvenliği için endişe duyduğunu belirten gizli tanık, davadan çekildiğini iletti. Ayrıca gizli tanık, mahkemeye üç kişinin suçsuz olduğunu belirtip tek tek isimlerini iletti.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında şoke eden mektup! Mahkemeye isimlerini verdi:
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 12:31

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gizli tanıktan tarafından mahkemeye bir mektup daha gönderildi. Daha önce de mahkemeye önemli bilgiler veren tanık, bu kez sürpriz bir adım attı. Bulunduğu cezaevinden İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne mektup gönderen şahıs, tanıklıktan çekilmek istediğini belirtti.

"HAYATIMIN GÜVENLİĞİ İÇİN TAMAMEN DAVADAN ÇEKİLİYORUM"

Bildiklerini ayrıntılı şekilde aktardığını ancak artık can güvenliği konusunda endişe duyduğunu ifade eden tanığın, "Yaşlı ve kanser hastası annemin ve kendi hayatımın güvenliği için tamamen davadan çekiliyorum" dediği öğrenildi.

"ÜÇ KİŞİ SUÇSUZDUR" DEYİP, İSİMLERİNİ VERDİ

Tanıklıktan çekilme kararının kabul edilmesini talep eden gizli tanık, "Ancak belirtmek isterim ki, bu davada hiçbir suçu bulunmayan üç kişi var: Zümrüt Yerebakan, Beyza Nur Gün ve Ceyda Nur Gün. Bu isimler suçsuzdur" diyerek Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince talebini iletti.

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