Dilan Polat ve Engin Polat çifti boşanıyor! Sosyal medya hesabından duyurdu

Dilan Polat, eşi Engin Polat ile boşanma kararı aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşama hevesim kalmadı, Engin Polat ile yollarımı ayırıyorum" ifadelerini kullandı. Polat’ın bu açıklaması, takipçileri tarafından veda niteliğinde yorumlandı

"BİZ BİR ARADA ZARAR ZİYANIZ"

Dilan Polat şunları yazdı:

"Biz bir arada zarar ziyanız olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum, uzaklaşmak istiyorum herkesten, her şeyden, yaşama hevesim de kalmadı.

Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım. Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum. Sadece uzaklaşmak istiyorum.

Her şey için sonsuz teşekkürler, buralardan da gidiyorum. Muhakkak ki sevenlerim de var, çok teşekkür ederim hepinize.

Hakkımı helal etmiyorum, her şeyimi elimden aldınız, yaşam sevincimi, heveslerimi, her şeyimi."

UYUŞTURUCU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Dilan Polat, Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili soruşturma başlattı. 26 Şubat’ta Dilan Polat’ın paylaştığı video nedeniyle "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma sürecinde açıklama yapan Dilan Polat, kendisine iftira atıldığını savunarak, “Artık tükendim, yaşayacak gücüm kalmadı” dedi. Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz, gece saatlerinde gözaltına alınan çiftin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını ve ev aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını duyurdu