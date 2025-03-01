Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı! Paylaştıkları video sonrası harekete geçildi

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Şubat 2025 tarihinde X (Twitter) platformunda paylaşılan bir video nedeniyle Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve Dilan Polat hakkında re’sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından Polat ailesi hakkında uyuşturucu soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve Dilan Polat hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından alınan kararda, şüphelilerin “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla soruşturulduğu belirtildi.

DİLAN POLAT'TAN İLK AÇIKLAMA

Dilan Polat, hakkında başlatılan soruşturma sürecinde yaptığı ilk açıklamada, “Alın götürün beni. Saçımı alın, kanımı alın, idrarımı alın. Her şeyimi alın, canımı da alın” diyerek tükenmiş hissettiğini ifade etti. “Gerçekten artık yaşayabilecek gücüm kalmadı, artık tükendim” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kendilerine iftira atıldığını söyleyen Polat, “Bir story çekiyorum. Hazal, Engin ve Alper yeni uyanmış, yine sosyal medya baskısı yüzünden bu video her yere yayılıyor” dedi.