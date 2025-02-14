Banu Parlak davasında Dilan Polat ve Engin Polat'a beraat

İstanbul Bahçeşehir'de bulunan Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023'de 02.00 ve 04.30 saatleri arasında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Dava sürecinde, Banu Parlak şikayetinden vazgeçmişti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddiasıyla yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Hakim, Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın delil yetersizliği nedeniyle beraatlarına hükmetti.