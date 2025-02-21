Dilan Polat, Hande Yener'i yerden yere vurdu!

Cezaevinden tahliye olduktan sonra paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat, bu sefer ise Hande Yener'e sitem etti. Hande Yener'in kendisini engellediğini belirten Dilan Polat, "Ne mana Hande?” ifadelerini kullandı.

Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Hande Yener'in Benden Bir Tane Daha Yok" şarkısını söyleyen Dilan Polat, "Hande beni engellemişsin korktun mu? Ama bak senin şarkılarını dinlemeye devam ediyorum" diyerek sitem etti.

DİLAN POLAT'TAN HANDE YENER SİTEMİ

Polat, çektiği bir videoda “Hande Yener bizim tüm özel günlerimize geldi, parasını da ödedi. Cezaevindeyken 'çok özlüyorum' diye tweet attığını gördüm ama ben çıktıktan sonra beni engellemiş. Ne mana Hande?” ifadelerini kullandı.

Dilan Polat’ın gösterişli partilerinde sık sık yer alan Hande Yener, 2022'de Dilan Polat'ın 2023'te Times Meydanı'na reklamla verilen doğum günü kutlamasında da sahne almıştı. Hande Yener’in Dilan Polat'ın sürpriz partiler, evlilik yıldönümleri ve özel organizasyonlarda da sahneye çıktığı görüldü.

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