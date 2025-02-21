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 | Dilek Ulusan

Ceyda Ateş'in kızına neden Talia ismini verdiği ortaya çıktı

Adını Feriha Koydum dizisindeki rolüyle popüler olan Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşti. Kızına Talia ismini veren Ceyda Ateş'in neden bu ismi tercih ettiği ortaya çıktı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 12:04

Yılanların Öcü, Evlerden Biri, Böyle Bitmesin, Gamsız Hayat ve O Hayat Benim gibi dizilerde rol alan Ceyda Ateş, 201 yılında Buğra Toplusoy ile evlenerek Amerika'ya yerleşmişti. 5 yaşında olan kızına neden Talia ismini verdi ortaya çıktı. Dizilerde rol almaya ara veren Ceyda Ateş, dün akşam dünyanın en ünlü Latin pop sanatçılarından biri olan Thalia ile buluştu ve yayınladığı video ile de ses getirdi.

CEYDA ATEŞ DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI TALIA İLE BULUŞTU

Dünyanın en ünlü Latin pop sanatçılarından biri olan Thalia ile buluşan Ceyda Ateş o anları Instagram hesabından paylaştı. Thalia'nın büyük bir hayranı olduğunu dile getiren Ateş, kızına neden Talia adını verdiğini de açıkladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Ateş, "Benim kızımın adı Talia. Ona senin adını verdim." ifadelerini kullandı. Oldukça şaşıran Thalia, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ceyda Ateş'in çok güzel olduğunu da belirten şarkıcı Thalia, oyuncuya övgüler yağdırdı.

THALIA KİMDİR

Ariadna Thalía Sodi Miranda, Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Mezzo-soprano sese sahip, Latin müziğinin en güçlü vokallerinden biri olarak kabul edilir. Thalia, Türkiye'de rol aldığı pembe diziler ile tanınıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

CEYDA ATEŞ KİMDİR
14 Ekim 1988 doğumlu Ceyda Ateş, Beş yaşında Neşe Erberk tarafından düzenlenen çocuk güzellik yarışmasında çocuk güzeli seçildi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Gurbet Kadını, Aşk Oyunu, Elveda Rumeli ve Cennet Mahallesi gibi dizilerde rol aldı. 2008 yılında Çılgın Dersane Kampta adlı sinema filminde oynadı. Ayrıca Kavak Yelleri dizisine konuk oyuncu olarak girmiş, daha sonra sezon (3. sezon) boyunca dizide rol almıştı
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