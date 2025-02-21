Deniz Akkaya, ruh sağlığı raporunu paylaştı! Eski eşi 'bipolar' demişti

Deniz Akkaya, velayeti kendisinde olan 15 yaşındaki kızı Ayşe ile yaşadığı tartışma sonrası kendini odaya kilitleyerek polis ekipleri çağırdı. Deniz Akkaya daha sonra aynı evde bulunmamak için kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na göndermiş, bunun üzerine devlet koruması altına alınan Ayşe Önbilgin'e psikolojik destek verilmişti. Ayşe babası Efe Önbilgin'e teslim edilirken , Deniz Akkaya için de rapor talep etti.

DENİZ AKKAYA RUH SAĞLIĞI RAPORUNU YAYINLADI

Efe Önbilgin, kızının kendisine teslim edilmesinin ardından Deniz Akkaya’nın bipolar hastası olduğunu belirterek, eski eşinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini istemişti. Mahkeme, dava kapsamında emekli mankenin mal varlıklarına tedbir kararı koydurarak, fiziksel ve ruhsal sağlığının yerinde olduğu gösteren rapor alınması üzerine hastaneye sevk edilmesine karar vermişti. Deniz Akkaya, eski eşinin kendisi hakkındaki iddialarının ardından, 5 Aralık 2024'te aldığı ruh sağlığı raporunu paylaşarak, kendisinde madde bağımlılığının tespit edilmediğini ve ruh sağlığının yerinde olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaşan Deniz Akkaya, "Evet ben size türkçesini anlatayım ; üstüme resmen bir iftira gibi yapıştırmaya çalıştıkları madde kullanımı ve bipolar hastalığı konusundaki net hastane raporları sonrasında olayı sündürmek ve bana daha fazla eziyet etmek için şimdide müsrif gibi göstermeye çalışmaktadır" dedi.

EFE ÖNBİLGİN, NAFAKANIN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

“A. Önbilgin babasıyla yaşamaya devam ettiği için Deniz Akkaya’ya ödenen aylık 4 bin liralık nafakanın kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca Akkaya’nın nafakaya dayalı başlattığı icra takibi işlemleri devam etmektedir. Müvekkilin kızının kendisine teslim edildiği 28 Mayıs 2024 itibarıyla borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istiyoruz.”dedi.