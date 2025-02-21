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 | Dilek Ulusan

Deniz Akkaya, ruh sağlığı raporunu paylaştı! Eski eşi 'bipolar' demişti

Deniz Akkaya kızıyla yaşadığı tartışma sonrası kendini odaya kilitleyerek polisleri aramıştı. Kendisine şiddet uyguladığını belirten Deniz Akaya, kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderdi. 15 yaşındaki Ayşe, babası Efe Önbilgin'e teslim edilirken, Deniz Akkaya, kızının babasının isteği üzerine yaptırdığı ruh sağlığı tespiti raporunu paylaştı.

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Deniz Akkaya, ruh sağlığı raporunu paylaştı! Eski eşi 'bipolar' demişti
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 10:51

Deniz Akkaya, velayeti kendisinde olan 15 yaşındaki kızı Ayşe ile yaşadığı tartışma sonrası kendini odaya kilitleyerek polis ekipleri çağırdı. Deniz Akkaya daha sonra aynı evde bulunmamak için kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na göndermiş, bunun üzerine devlet koruması altına alınan Ayşe Önbilgin'e psikolojik destek verilmişti. Ayşe babası Efe Önbilgin'e teslim edilirken , Deniz Akkaya için de rapor talep etti.

DENİZ AKKAYA RUH SAĞLIĞI RAPORUNU YAYINLADI

Efe Önbilgin, kızının kendisine teslim edilmesinin ardından Deniz Akkaya’nın bipolar hastası olduğunu belirterek, eski eşinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini istemişti. Mahkeme, dava kapsamında emekli mankenin mal varlıklarına tedbir kararı koydurarak, fiziksel ve ruhsal sağlığının yerinde olduğu gösteren rapor alınması üzerine hastaneye sevk edilmesine karar vermişti. Deniz Akkaya, eski eşinin kendisi hakkındaki iddialarının ardından, 5 Aralık 2024'te aldığı ruh sağlığı raporunu paylaşarak, kendisinde madde bağımlılığının tespit edilmediğini ve ruh sağlığının yerinde olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaşan Deniz Akkaya, "Evet ben size türkçesini anlatayım ; üstüme resmen bir iftira gibi yapıştırmaya çalıştıkları madde kullanımı ve bipolar hastalığı konusundaki net hastane raporları sonrasında olayı sündürmek ve bana daha fazla eziyet etmek için şimdide müsrif gibi göstermeye çalışmaktadır" dedi.

EFE ÖNBİLGİN, NAFAKANIN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

“A. Önbilgin babasıyla yaşamaya devam ettiği için Deniz Akkaya’ya ödenen aylık 4 bin liralık nafakanın kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca Akkaya’nın nafakaya dayalı başlattığı icra takibi işlemleri devam etmektedir. Müvekkilin kızının kendisine teslim edildiği 28 Mayıs 2024 itibarıyla borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istiyoruz.”dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

DENİZ AKKAYA KIZI AYŞE OLAYI NEDİR
Deniz Akkaya’nın çocuğuyla olan mesajlaşmaları görmesi üzerine A.Ö’ye sözel ve fiziksel saldırıda bulunduğunu öne süren Önbilgin, Akkaya’nın olay sonrası başta velayeti vermek istediğini ancak daha sonra vazgeçtiğini kaydetti. Dava sürecinde Deniz Akkaya’nın kızını hiç aramadığını belirten Önbilgin, kızının pasaportunu annesinden talep ettiğinde ise pasaportu vermek için mevcut davaların geri çekilmesini ve kamuoyu önünde kendisinden özür dilenmesini istediğini ve maddi talepte bulunduğunu ifade etti. A.Ö. ile yapılan görüşmede, küçük kız Deniz Akkaya’nın yoğun iş temposu nedeniyle kendisiyle sürekli olarak bakıcıların ve akrabaların ilgilendiğini, pandemi sürecinde sık vakit geçirmeye başladıklarını ve bu süreçte de tartışmaların çıktığını kaydetti. Çıkan tartışmalarda anne Deniz Akkaya tarafından evden kovulduğunu dile getiren küçük kız, bu süreçlerde kendisine tokat attığını ve saçını çektiğini belirtti. Annesinin kendisine sıklıkla, "Akıl hastasısın, kötü tohumsun, çok yeme kilo alacaksın, çirkin olacaksın, artık kızım değilsin" dediğini aktaran A.Ö. bu durumun kendisini kötü etkilediğini ve herhangi bir sorununu paylaşamadığını kaydetti. Bir kere sorununu paylaştığında ise anne Deniz Akkaya’dan "Bana ne, duymak istemiyorum" şeklinde tepki aldığını, bu nedenle pişman olduğunu ifade etti.
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