Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı, 'kahvaltı' dedi

Uyuşturucu suçlamasıyla eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alınan ve daha sonra serbest kalan Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 14:29

İnternet ünlüsü Dilan Polat, sosyal medyadan yayımladığı bir video ile bir kez daha karakolluk oldu. Eşi Engin Polat'ın yanı sıra, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya yönelik şikayetler üzerine harekete geçen savcılık, kişiler hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından gözaltı kararı vermişti. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat sabaha karşı gözaltına alınmış ancak çift daha sonra serbest bırakılmıştı. Çiftin evlerinde yapılan aramalarda bir suç unsunu bulunmazken Dilan Polat'ın gözaltında verdiği ifade de ortaya çıktı.

"KAHVALTI EDECEKTİK"

Ekol Tv'de yer alan habere göre, Polat ifadesinde, "Bu videoda kimse kalkamıyor derken ben herkesin yorgun olduğundan bahsediyordum. Çünkü eşimin kardeşi Kürşat Polat o anda yine videoda görünen o masayı temizliyordu, biz de o masa da bir süre sonra kahvaltı edecektik. Bu video içeriğinde herhangi bir suç unsuru yoktur" ifadelerini kullandı.

"TEDAVİ AMAÇLI İLAÇ KULLANIYORUM"

İki çocuklu bir anne olduğunu ve halihazırda tüp bebek tedavisi gördüğünü belirten Polat, ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Kızım 14 yaşında ve bu süreçte büyük bir psikolojik zedelenme yaşadı. 2023 Kasım ayından itibaren cezaevi süreciyle beraber bende psikolojik olarak tedaviye başladım. Psikiyatrik tedavi amaçlı kullanılan bazı ilaçları kullanıyorum. Bu yüzden bu süreçte hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım, kullanmam da mümkün değil."

Öte yandan Dilan Polat ve Engin Polat'ın uyuşturucu testi yapılmak üzere kan ve idrar örnekleri de verdiği bildirildi.

Sıkça Sorulan Sorular

DİLAN POLAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Dilan Polat, eşi Engin Polat da dahil olmak üzere beraberindeki 3 kişinin yer aldığı bir videoyu sosyal medyada paylaştıktan sonra sonrası gözaltına alındı. Görüntülerde, videoyu çeken Dilan Polat haricindeki 3 kişi birlikte görünüyor. Dilan Polat, Hazal Erdoğan'a ayağa kalkmasını söylerken, Erdoğan'ın, ayağa kalkacak halde olmadığı yanıtını verdiği duyuluyor. Bu sırada Alper Kürşat ise sehpayı siliyor. Engin Polat ise koltukta sıkıntılı bir vücut diliyle yer alıyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Edip Akbayram'dan üzen haber! Doktorları açıklama yaptı
ETİKETLER
#dilan polat
#engin polat
#uytşturucu madde
#uyuşturucu madde
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.