Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı, 'kahvaltı' dedi

Uyuşturucu suçlamasıyla eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alınan ve daha sonra serbest kalan Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

İnternet ünlüsü Dilan Polat, sosyal medyadan yayımladığı bir video ile bir kez daha karakolluk oldu. Eşi Engin Polat'ın yanı sıra, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya yönelik şikayetler üzerine harekete geçen savcılık, kişiler hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından gözaltı kararı vermişti. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat sabaha karşı gözaltına alınmış ancak çift daha sonra serbest bırakılmıştı. Çiftin evlerinde yapılan aramalarda bir suç unsunu bulunmazken Dilan Polat'ın gözaltında verdiği ifade de ortaya çıktı.

"KAHVALTI EDECEKTİK"

Ekol Tv'de yer alan habere göre, Polat ifadesinde, "Bu videoda kimse kalkamıyor derken ben herkesin yorgun olduğundan bahsediyordum. Çünkü eşimin kardeşi Kürşat Polat o anda yine videoda görünen o masayı temizliyordu, biz de o masa da bir süre sonra kahvaltı edecektik. Bu video içeriğinde herhangi bir suç unsuru yoktur" ifadelerini kullandı.

"TEDAVİ AMAÇLI İLAÇ KULLANIYORUM"

İki çocuklu bir anne olduğunu ve halihazırda tüp bebek tedavisi gördüğünü belirten Polat, ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Kızım 14 yaşında ve bu süreçte büyük bir psikolojik zedelenme yaşadı. 2023 Kasım ayından itibaren cezaevi süreciyle beraber bende psikolojik olarak tedaviye başladım. Psikiyatrik tedavi amaçlı kullanılan bazı ilaçları kullanıyorum. Bu yüzden bu süreçte hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım, kullanmam da mümkün değil."

Öte yandan Dilan Polat ve Engin Polat'ın uyuşturucu testi yapılmak üzere kan ve idrar örnekleri de verdiği bildirildi.