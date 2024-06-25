Dilenci değil ayaklı kasalar! Üstlerinden tam 22 bin lira para çıktı

25 Haziran 2024 11:39 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:55

Dilencinin isyanı gündem oldu: "İlaç alacaktım, beni bir daha yormayın"

Dilencinin isyanı gündem oldu: "İlaç alacaktım, beni bir daha yormayın"

Akçaabat'da pes dedirten bir olay yaşandı.

Zabıta ekipleri bazı dilencilerin şehir dışından gelerek yevmiye usulü çalıştığı istihbaratını alınca operasyon başlattı.

Yapılan denetimlerde yakalanan 25 dilenci hakkında işlem yapılırken, dilencilerin üzerinden çıkan 22 bin 636 TL'ye el konuldu.

YETKİLİLERDEN 'İTİBAR ETMEYİN' UYARISI

Bazı dilencilerin ise Akçaabat'ta ikamet ederek dilenmeyi meslek haline getiren ailelerden oluştuğunu belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi ve para vermemesi gerektiğini vurguladı.

BAŞKAN 'PARA VERMEYİN' DEDİ

Vatandaşlara önemli görevler düştüğünü kaydeden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise, “Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce işlek sokak ve caddelerden toplanan dilencilerin üzerlerinde çıkan paralara el konulup, Kabahatler Kanununa göre gerekli işlemler gerçekleştiriliyor.

Burada vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Bu şahıslara para verilmemesini istiyoruz.

Para verildiği sürece dilenciliğe ve duygu istismarına devam ediyorlar. Hatta bu işi meslek olarak benimseyip ailecek yapıyorlar.

Vatandaşlarımızın bu tür haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere itibar etmemelerini, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulunmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.