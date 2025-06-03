Dilencinin üzerinden çıkan para herkesi şaşırttı

Kocaeli'de vatandaşın bayram öncesi duygularını istismar eden bir dilenci zabıta ekiplerine yakalandı. Dilencinin üzerinden tam 20 bin 575 TL çıktı.

Kocaeli’de Çoban Mustafa Paşa Camii civarında dilencilik yapan bir şahıs Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine yakalandı. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinden tam 20 bin 575 TL çıktı.

PARA CEZASI YEDİ

Şahıs, zabıta müdürlüğü büro amirliğine götürülerek üzerinde bulunan paraya tutanakla el konuldu. Ayrıca ilgili kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

DUYGULARI İSTİSMAR EDİYOR

Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram öncesi vatandaşların duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan şahıslara yönelik denetimlerin artırılacağı ve bu tür faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. Zabıta ekipleri, vatandaşlardan bu tür durumlarla karşılaştıklarında yetkililere bilgi vermelerini istedi.