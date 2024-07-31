Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Dilencinin üzerinden rekor düzeyde para çıktı! Sadece 1 günlük kazancı şoke etti

Dilencinin üzerinden rekor düzeyde para çıktı! Sadece 1 günlük kazancı şoke etti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 17:20 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 17:34
Dilencinin üzerinden rekor düzeyde para çıktı! Sadece 1 günlük kazancı şoke etti

Hatay’da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi. Üzerinden 19 bin 765 TL çıkan dilencinin ekiplere verdiği cevap ise dikkat çekti.

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri halkın duygularını istismar ederek para toplayan dilencilere yönelik operasyon başlattı. 

Zabıta ekiplerinin  yaptığı kontrollerde bir dilenci yakalandı. Vatandaşları dini ve manevi duygularını gelir kapısı olarak kullanan dilencinin üzerinden tam  19 bin 765 TL çıktı.

Dilencinin üzerinden rekor düzeyde para çıktı! Sadece 1 günlük kazancı şoke etti - 1. Resim

EKİPLERİN UYARILARINA 'PEKİ' DEDİ

Dilenciye idari yaptırım tutanağı düzenledi ve üzerinden çıkan paraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Zabıta ekiplerinin bir daha dilenmemesi konusunda uyardığı şahıs, 'Peki' yanıtıyla cevap verdi.

Dilencinin üzerinden rekor düzeyde para çıktı! Sadece 1 günlük kazancı şoke etti - 2. Resim

Yetkililer kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin vatandaşın manevi duygularına dokunarak kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Dilencinin üzerinden rekor düzeyde para çıktı! Sadece 1 günlük kazancı şoke etti - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...