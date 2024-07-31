Dilencinin üzerinden rekor düzeyde para çıktı! Sadece 1 günlük kazancı şoke etti

31 Temmuz 2024 17:20 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 17:34

Bir günde 10 bin TL toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı! Bozuk para kabul etmiyor

Bir günde 10 bin TL toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı! Bozuk para kabul etmiyor

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri halkın duygularını istismar ederek para toplayan dilencilere yönelik operasyon başlattı.

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde bir dilenci yakalandı. Vatandaşları dini ve manevi duygularını gelir kapısı olarak kullanan dilencinin üzerinden tam 19 bin 765 TL çıktı.

EKİPLERİN UYARILARINA 'PEKİ' DEDİ

Dilenciye idari yaptırım tutanağı düzenledi ve üzerinden çıkan paraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Zabıta ekiplerinin bir daha dilenmemesi konusunda uyardığı şahıs, 'Peki' yanıtıyla cevap verdi.

Yetkililer kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin vatandaşın manevi duygularına dokunarak kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı.