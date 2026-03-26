Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Dilovası’ndaki fabrika yangını davasında 2. gün! Duruşmada gerginlik çıktı

Dilovası’nda 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin davanın ikinci gününde sanık savunmaları damga vurdu. OSGB müdürü Ünal Aslan adres karmaşasını savunurken, sanık Ali Osman Akat ile müştekiler arasında sert tartışmalar yaşandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 00:27

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında açılan dava sanık savunmalarıyla devam etti.

0:00 309

ADRES KARMAŞASI VE "HİZMET ENGELİ" SAVUNMASI

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın ikinci gününde savunma yapan Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) firmasının sorumlu müdürü tutuklu sanık Ünal Aslan, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, görevi hakkında bilgi verdi.

Aslan, 2025 Temmuz sonu ya da ağustos başında A.U'dan kendilerine mail gelmesi üzerine görevlendirme yaptıklarını belirterek, "S.Ç. adrese ziyarette bulunmuş fakat adreste farklı iş yerinin olduğunu söyledi. Ben de Esenyurt'tan kalkıp Dilovası'na gittim. Asalet Caddesi No: 28'de başka bir iş yeri vardı." diye konuştu.

Ravive Kozmetik yetkilisi tutuklu sanık İsmail Oransal'ı aradığını fakat ulaşamadığını, mesaj attığını ve adreste başka firmanın olduğunu söylediğini aktaran Aslan, "İnternette araştırma yaptım Ravive Kozmetik'in adresinin İstanbul Ataşehir'de olduğunu buldum ve oraya gittim, fabrika aradım. İsmail Oransal’a tekrar mesaj attım ve iş merkezinde olduğumu söyledim, bana kendisinin ilgilenmediğini, Mustafa Bey'in ilgilendiğini söyledi." ifadesini kullandı.

Aslan, "Mustafa Bey" dediği kişiye mesaj attığını fakat cevap alamadığını, telefonla aradığını ve tartışma içerisinde konuştuklarını anlatarak, "Bana 'Sizden hizmet alma zorunluluğumuz yok, çalıştığımız firma var.' dedi. Ben de atama var ve onay verilmiş, iş yerine gitme zorunluluğunda olduğumuzu söyledim. 'İş yerine gidemezsiniz, sahibi asabidir.' dedi ve adresi vermedi." şeklinde konuştu.

Aslan, OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç'ye firmanın kendileriyle görüşmek istemediğini söylediğini, kendisinin de "sözleşmeyi feshetsinler" dediğini, o tarihten sonra Ravive Kozmetik'i kafalarından sildiklerini dile getirdi.

Olaydan 3 gün sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından arandıklarını ve kendilerine bilgi verdiklerini belirten Aslan, "Yangın çıkan adresle ilgili görevlendirme yoktur. Görevlendirilen adres Asalet Caddesi No: 28'dir. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Heyet de o adreste görevimin olmadığını beyan etmiştir. Yine aynı heyet fiilen çalışma yapmadığımı beyan etmiştir. Yanan binayla ilgili sorumluluğum yoktur. Ziyaret, işimizi yapmaya çalışıyoruz ama engelleniyoruz. İş yerine gidemedik. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Aslan, savunmasının ardından çapraz sorguda sorulara cevap verdi.

TUTUKLU SANIK AKAT'IN KÜRSÜYE GELDİĞİ SIRADA GERGİNLİK ÇIKTI

Ünal Aslan'ın ardından tutuklu sanık Ali Osman Akat kürsüye çağırıldı. Bu sırada müştekiler ve avukatlarının olduğu bölümden "Basiretli iş adamı geldi" şeklinde sesler duyuldu. Kürsüye gelen Akat, müşteki avukatlarının olduğu bölüme dönerek, "Sesim basiretli geliyor mu?" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine müştekiler ve avukatları Akat'a tepki gösterdi. Sanık Akat da "Şov yapmayın" diyerek karşılık verdi.

Gerginliğin yatışmasının ardından savunmasını yapan Akat, yeğenleri olan İsmail Oransal'la 6 aydır ve Ravive Kozmetik yetkilisi tutuklu sanık Altay Ali Oransal'la 1,5 yıldır görüşmediğini, olay günü yeğenlerini saklamaları için kimseye talimat vermediğini savundu.

Akat, olaydan, İstanbul Sütlüce'deki iş yerinde olduğu sırada haberinin olduğunu anlatarak, "Güvenlik amirim 'Yeğenleriniz Çorlu’daki fabrikaya girmek istiyorlarmış.' dedi. Ben de 'Onlarla bir alakam yok, çabuk oradan gitsinler.' dedim. Sonradan fabrikalarının yandığını öğrendim." ifadelerini kullandı.

Yeğenlerinin fabrikadan ayrılmaması üzerine tutuklu sanık Onay Yürüklü'yü arayıp İsmail ve Altay Ali Oransal'ı fabrikadan uzaklaştırmasını söylediğini anlatan Akat, "Yürüklü'yü 1 saat sonra arayıp ne yaptığını sordum. Uzaklaştırdığını söyledi. Ben de en güvenli yerin emniyet olduğundan polise haber vermesini söyledim." iddiasında bulundu.

Akat, fabrikanın sahibinin Kurtuluş Oransal olduğunu bildiğini aktararak, "İsmail ve Altay Ali üretimini babalarının fabrikasında yapıyordu ama ne ürettiklerini bilmiyorum. Yurt dışında büyük müşteri olduğu zaman bana yönlendirmişlikleri oldu." diye konuştu.

Söz alan müşteki avukatı, Ali Osman Akat'a "bilinçli taksir" ve "olası kast" suçundan ek savunma hakkı verilmesini talep etti.

Sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçundan dava açıldığı ve bu suça "bilinçli taksir" ve "olası kast" suçlarından ek savunma hakkının verilmesinin mümkün olmadığı ancak iddianame tanzimi yoluyla mümkün olduğu dikkate alınarak talebin reddini kararlaştıran heyet, duruşmaya yarın sabaha kadar ara verdi.

ETİKETLER
#İş Güvenliği
#Dilovası Yangını
#Kozmetik Fabrikası
#Mahkeme Süreci
#Sanık Savunmaları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.