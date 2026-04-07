Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Dinozor fosilleri çanta oldu, değeri dudak uçuklattı! Açık artırma ile satılacak

ABD’de, en güçlü dinozor türlerinden olan T-rex fosillerinden elde edilen kolajen parçaları kullanılarak lüks bir çanta tasarlandı. Moda ve bilim dünyasının dikkatlerini üzerine çeken çantanın açık artırmasının 500 bin doların üzerinde fiyatla başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 66 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen T-rex cinsi dinozor fosillerinden alınan protein parçaları, teknoloji sayesinde bir araya getirilerek bir çanta üretildi. Amsterdam'da görücüye çıkan turkuaz renkli çantanın laboratuvar üretimi derinin geleceğini temsil ettiği düşünülürken, çantanın ile satışa çıkarılacağı belirtildi. Üstelik müzayedenin başlangıç fiyatının 500 bin dolar olması bekleniyor.

KAMUOYUNA TANITILDI

Laboratuvar ortamında alışılmışın dışında bir çalışmaya imza atan bilim insanlarının bu sefer ki çalışma ortakları tasarımcılar oldu. ABD’de bulunan Tyrannosaurus rex (T-rex) fosillerinden elde edilen kolajen kullanılarak üretilen özel bir el çantası, perşembe günü kamuoyuna tanıtıldı.

Amsterdam’daki Art Zoo müzesinde, bir T. rex iskeleti kopyasının altında sergilenen turkuaz renkli bu çanta, önümüzdeki ay açık artırmaya çıkacak. Başlangıç fiyatının ise yarım milyon doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

OLDUKÇA KARMAŞIK BİR ÜRETİM SÜRECİNDEN GEÇTİ

Projenin arkasında yer alan ekip, çantanın ana malzemesi olan deriyi üretmek için oldukça karmaşık bir yöntem izledi. Dinozor kalıntılarından alınan antik protein parçaları, henüz ismi kamuoyu ile paylaşılmayan bir hayvan hücresine aktarılarak kolajen üretimi sağlandı. Sonrasında bu kolajen, kullanılabilecek bir deri formuna dönüştürüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lüks marka devi zorda! En az 100 mağaza kapatacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
230 milyon yıllık hikaye! Dinozor fosilleri o kıtada neden fazla?
