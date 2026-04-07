Dinozor fosilleri çanta oldu, değeri dudak uçuklattı! Açık artırma ile satılacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yaklaşık 66 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen T-rex cinsi dinozor fosillerinden alınan protein parçaları, teknoloji sayesinde bir araya getirilerek bir çanta üretildi. Amsterdam'da görücüye çıkan turkuaz renkli çantanın laboratuvar üretimi derinin geleceğini temsil ettiği düşünülürken, çantanın açık artırma ile satışa çıkarılacağı belirtildi. Üstelik müzayedenin başlangıç fiyatının 500 bin dolar olması bekleniyor.
Laboratuvar ortamında alışılmışın dışında bir çalışmaya imza atan bilim insanlarının bu sefer ki çalışma ortakları tasarımcılar oldu. ABD’de bulunan Tyrannosaurus rex (T-rex) fosillerinden elde edilen kolajen kullanılarak üretilen özel bir el çantası, perşembe günü kamuoyuna tanıtıldı.
Amsterdam’daki Art Zoo müzesinde, bir T. rex iskeleti kopyasının altında sergilenen turkuaz renkli bu çanta, önümüzdeki ay açık artırmaya çıkacak. Başlangıç fiyatının ise yarım milyon doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Projenin arkasında yer alan ekip, çantanın ana malzemesi olan deriyi üretmek için oldukça karmaşık bir yöntem izledi. Dinozor kalıntılarından alınan antik protein parçaları, henüz ismi kamuoyu ile paylaşılmayan bir hayvan hücresine aktarılarak kolajen üretimi sağlandı. Sonrasında bu kolajen, kullanılabilecek bir deri formuna dönüştürüldü.