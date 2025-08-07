Menü Kapat
 | Bengül Arıca

Diploması iptal edilmişti! Galatarasaylı profesör ile ilgili dikkat çeken detay

Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite diploması iptal edilmişti. Diploması iptal edilen isimlerden biri olan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın isminin hala Galatasaray Üniversitesi internet sitesinde bulunan akademik kadro bölümünde ve YÖK'ün sisteminde akademisyen araması yapıldığında yer aldığı dikkat çekti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 12:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine yönelik tespitler sonrası "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ardından tarafından 18 Mart'ta yapılan açıklamada İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptaline karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu.

Diploması iptal edilmişti! Galatarasaylı profesör ile ilgili dikkat çeken detay

28 KİŞİNİN DİPLOMASI İPTAL EDİLMİŞTİ!

İstanbul Üniversitesi (İÜ), YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı şekilde yatay geçiş yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarını iptal etmişti. Bu isimler arasında, o dönem İÜ İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olan İsmail Durak Ataay'ın kızı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın da yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Diploması iptal edilmişti! Galatarasaylı profesör ile ilgili dikkat çeken detay

AKADEMİK KADRODA YER ALIYOR

Ataay'ın diploması iptal edilmesine rağmen hala Galatasaray Üniversitesinde profesör olarak akademik kariyerini sürdürdüğü öğrenildi. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın üniversitenin Galatasaray Üniversitesi'nin web sitesinde ve YÖK'ün sisteminde isminin yer almaya devam ettiği görüldü.

