Discord CEO’su Citron’un verdiği ifade yeniden gündemde: Hazır değiliz

06 Ekim 2024 13:37 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 13:42

Çocukları tehdit ederek ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunan bu kişiler, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katili Semih Çelik’e destek verdikleri ve hayatını kaybeden gençler hakkında çirkin mesajlar paylaştıkları tespit edildi.

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Türkiye'de yaşanan bu olayların ardından Discord ve benzeri platformlar büyük bir merak konusu haline geldi. Şu anda Türkiye'de Discord ve Facebook gibi sosyal ağların çocuklar üzerindeki etkileri tartışılmakta, bu platformların sahipleri çocuklara yönelik suçlar hakkında açıklamalarda bulunmuş durumda...

KAĞIT ÜZERİNDE DİSCORD NEDİR?

Discord, kullanıcıların metin, ses ve görüntü yoluyla iletişim kurmalarını sağlayan bir sosyal medya aracıdır. Başlangıçta oyuncular için geliştirilmiş olsa da, zamanla farklı ilgi alanlarına sahip toplulukların bir araya gelmesine olanak tanıyarak popülerlik kazanmıştır. Kullanıcılar sunucular oluşturabilir, kanallar açabilir ve diğer katılımcılarla etkileşimde bulunabilirler. Ayrıca, botlar ve entegrasyonlarla deneyimlerini kişiselleştirebilirler. Discord, arkadaşlarla oyun oynarken veya tartışmalara katılmak için sıkça tercih edilmektedir.

DİSCORD KULLANIM AMAÇLARI

Discord, çok çeşitli amaçlarla kullanılabilen çok yönlü bir iletişim aracıdır. İşte ana kullanım alanları:

Oyun İletişimi: Oyuncular, oyun oynarken arkadaşlarıyla sesli veya metinli iletişim kurabilirler. Oyun içi stratejiler hakkında anlık bilgi alışverişi için idealdir.

Topluluk Oluşturma: Farklı ilgi alanlarına sahip gruplar, topluluklar oluşturup tartışmalar gerçekleştirebilir. Hobi grupları, sanat toplulukları ve kitap kulüpleri gibi birçok seçenek mevcuttur.

Etkinlik Düzenleme: Discord, etkinlikler, oyun geceleri veya film izleme partileri gibi organizasyonlar için kullanılabilir. Botlar aracılığıyla etkinliklerin yönetimi oldukça kolaydır.

Eğitim ve Öğrenme: Öğrenciler ve öğretmenler, dersler ve çalışma grupları oluşturabilir. Kendi ders içeriklerini paylaşmak veya tartışmak için kullanılabilir.

Geliştirici ve Yazılım Toplulukları: Yazılımcılar ve geliştiriciler, projeleri hakkında tartışmak, kod paylaşmak veya işbirliği yapmak için Discord'u tercih ederler.

Arkadaşlarla Sosyalleşme: Kullanıcılar, arkadaşlarıyla veya yeni kişilerle tanışarak sosyal etkileşimlerde bulunabilirler.

Medya Paylaşımı: Kullanıcılar, müzik, videolar ve diğer içerikleri paylaşarak birlikte izleme veya dinleme deneyimi yaşayabilirler.

DİSCORD’DA NE GİBİ SUÇLAR İŞLENEBİLİR?

Discord uygulamasının kötüye kullanımı, kullanıcıların güvenliğini tehdit eden bazı kötü niyetli davranışları içerebilir. Bu tür istismarlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Sosyal Mühendislik: Dolandırıcılar, kullanıcıların kişisel bilgilerini veya hesaplarını ele geçirmek için sahte kimlikler veya teklifler kullanabilir.

Spam ve Rahatsız Edici Mesajlar: Kullanıcılar, istenmeyen veya rahatsız edici mesajlar alabilir. Bu tür spam genellikle botlar tarafından gönderilmektedir.

Zarar Verici Yazılımlar: Kötü niyetli kullanıcılar, zararlı yazılımları paylaşarak diğer kullanıcıların cihazlarına zarar vermeyi hedefleyebilir.

Taciz ve Zorbalık: Kullanıcılar, diğerlerini rahatsız edebilir veya zorbalık yapabilir. Bu, metin, sesli veya görüntülü iletişim aracılığıyla gerçekleşebilir.

Hesap Ele Geçirme: Güvenlik açıklarından yararlanarak veya kullanıcıların şifrelerini tahmin ederek hesapların ele geçirilmesi.

DİSCORD’UN SAHİBİ İFADE VERDİ

2024 yılının başında, dünya genelinde uzun süre tartışılan sosyal medya platformlarının yöneticileri ifade verdiler. Bu ifadenin sebebi ise Türkiye'de yeni tartışmalara yol açan konu: Çevrimiçi Çocuk Cinsel İstismarı Krizi.

Şubat 2024’te Meta CEO’su Mark Zuckerberg, X CEO’su Linda Yaccarino, TikTok CEO’su Shou Chew, Snap CEO’su Evan Spiegel ve Discord CEO’su Jason Citron, Çarşamba günü “Büyük Teknoloji ve Çevrimiçi Çocuk Cinsel İstismarı Krizi” başlıklı duruşmada Senato Yargı Komitesi önünde ifade verdiler.

CITRON NE İFADE VERDİ?

Senato'da çevrimiçi çocuk istismarına odaklanan gerilim dolu bir oturumda, Discord CEO'su Jason Citron ve diğer teknoloji yöneticileri, platformlarının çocukları yeterince koruyamadığına dair milletvekillerinin sert eleştirileriyle karşılaştılar. 31 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen bu oturumda, sosyal medya platformları üzerinden artan çocuk istismarı vakalarıyla ilgili her iki partinin de duyduğu endişelerin büyüdüğü vurgulandı.

Citron, Discord'un zararlı etkileşimleri tespit etmek ve genç kullanıcıları korumak için geliştirilmiş güvenlik özelliklerini savundu. Bu bağlamda, kullanıcıları potansiyel riskler hakkında uyaran genç güvenlik programına da dikkat çekti.

Ancak Citron, Discord'un STOP CSAM Yasası ve EARN IT Yasası gibi çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin dağıtımından teknoloji şirketlerini sorumlu tutmayı hedefleyen önemli yasal düzenlemeleri “desteklemeye hazır olmadığını” da sözlerine ekledi.