Dışişleri Bakanı Fidan BAE temaslarında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Bin Zayid tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre Fidan, BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile de görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile BAE ikili ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin ve ortak çalışma imkanlarının güçlendirilmesi ele alındı.