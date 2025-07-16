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Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e net uyarı! Yol yakınken vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Suriye'de istikrarsızlığa yol açacak politikalara izin veremeyiz. 3-4 saat içinde ateşkes sürecine girilecek." dedi.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 21:56

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı" için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, İsrail'in 'ye yönelik saldırılarıyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

'İSRAİL BÖLGEDE İSTİKRARSIZLAŞTIRMA POLİTİKASI İZLİYOR'

İsrail'in bölgede bir süredir fiili istikrarsızlaştırma politikası izlediğini anlatan Fidan, "Bunu yaparken de kendi milli güvenlik önceliklerini esas alıp, bölgedeki hiçbir kurala, kaideye, başka ülkelerin haklarına, egemenliklerine toprak bütünlüğüne dikkat etmeden ortaya koyduğu bir politika var." ifadelerini kullandı.

Saldırıların Gazze, Batı Şeria, Lübnan, İran ve son olarak Suriye'ye yapıldığını söyleyen Fidan, "Bu istikrarsızlaştırma faaliyetlerini bölge ülkeleri çok yakından takip ediyor. Hep beraber bu konuda büyük bir koordinasyon ve çalışma içerisindeyiz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e net uyarı! Yol yakınken vazgeçmeli

"İSRAİL'İN SALDIRILARI TOLERE EDİLEMEZ"

İsrail'in saldırılarının tolere edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Fidan, şunları söyledi: "Bu bölge bizim bölgemiz. Burada tek taraflı bir istikrarsızlaştırma asla kabul edilemez. Suriye'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emekleriyle diğer devletlerin de katkılarıyla başta ABD, AB, Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkelerin hep beraber kurdukları, tarihe örnek olacak bir işbirliğiyle ortaya koydukları yeni yol haritası var.

"HASSASİYETİMİZİ KORUYORUZ"

8 Aralık'tan sonra Şam'da yönetime gelen yeni iktidar uluslararası kabul görmüştür, yaptırımlar kaldırılmıştır ve bölgede gerçekten uzun bir zaman sonra umut verici bir başlangıç ortaya çıkmıştır. Türkiye olarak, bölge ülkeleriyle ABD'yle yakın diyalog içerisinde bunu daha da yaygınlaştırıp Suriye'nin hem kronik sorunlarını çözme, hem toprak bütünlüğü, egemenliği, güvenliği başta olmak üzere bütün Suriye'yi oluşturan halkların eşitliği, özgürlüğü konusunda da hassasiyetimizi, can ve mal güvenliği konusundaki hassasiyetimizi koruyarak ortaya koyduğumuz bir çalışma var."

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e net uyarı! Yol yakınken vazgeçmeli

"BÖLGE ÜLKELERİYLE YAKIN DİYALOG İÇERİSİNDEYİZ"

Fidan, İsrail'in herkesin hilafına bir tavır içinde olmasının kabul edilemez olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "Sabahki saldırılardan itibaren Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Bölge ülkeleriyle yakın diyalog içerisindeyiz. Ürdün sınırına yakın yerde oluyor olaylar. Ürdün'le yakın koordinasyon içerisindeyiz. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la yakın iletişim içerisindeyiz.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e net uyarı! Yol yakınken vazgeçmeli

Aynı zamanda duyduğumuz, bizim kendi görüşlerimizi, bu konuya ilişkin önerilerimizi istihbarat teşkilatımız üzerinden İsraillilere de ilettik. Burada bir istikrarsızlık istemediğimizi, özellikle güneyde olan ve sivil bir takım zayiatlarla sonuçlanan, kimsenin tasvip etmediği olayların, merkezi yönetimin bölgede bir güvenlik sağlayıcı tedbiri olmadığı sürece çözülemeyeceğini herkes biliyor."

"DÜRZİLERLE BEDEVİLER ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR NİHAYETE ERMELİ"

Bölgedeki Dürzilerin bir kısmının İsrail tarafından provoke edilip desteklenmesi ve bir istikrarsızlık unsuru haline gelmesinin de kabul edilemeyeceğini belirten Fidan, "Dürzilerle Bedeviler arasında vuku bulan çatışmalar bir şekilde güvenlik güçlerinin müdahalesiyle nihayete ermek durumunda. Orada her iki taraftan da sivil kayıpların önlenmesi fevkalade önemli." dedi.

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ETİKETLER
#suriye
#İsrail saldırıları
#İsrail-suriye Savaşları - 2024
#Ortadoğu Krizi
#Kıbrıs Konulu Toplantı
#Dışişleri Bakanı Fidan
#Gündem
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