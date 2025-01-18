Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze'de ateşkesten memnunuz

18 Ocak 2025 12:56 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 13:06

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Gazze'deki gelişmeler hakkında konuşan Fidan, "Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ateşkesin kalıcı olması için takipçi olacağız." dedi.

Son dakika haberi ne göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, çalışma ziyareti dolayısıyla geldiği Azerbaycan​'ın başkenti Bakü​'de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov​ ile görüşme gerçekleştirdi.

"AZERBAYCAN'IN HEP YANINDA DURDUK"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Ortaklığımız zamandan bağımsızdır, kader birliğidir. Azerbaycan'ın hep yanında durduk. Tüm gücümüzle hep birbirimizin yanında durduk. Bundan sonra da kader birliği yapmaya devam edeceğiz.

Enerji ve ulaştırma alanındaki ortak duruşumuzu sürdürmemiz önem arz ediyor. Ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesini düşünüyoruz. Kars-Nahçıvan demiryolu projesini en kısa zamanda haya geçirmek istiyoruz.

Bugünkü görüşmede uluslararası gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Güney Kafkasya'da sağlanacak barış herkesin yararınadır.

ATEŞKESTEN MEMNUNUZ

Adil ve kalıcı barışa yönelik girişimleri destekliyoruz. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı haline getirilmesinin, Gazze'ye yardımların iletilmesinin takipçisi olacağız.