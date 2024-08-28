Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Batı Şeria planına tepki gösterdi

28 Ağustos 2024 18:34 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 19:02

Son dakika | İsrailli Bakan Katz Batı Şeria için küstah çağrı! Filistinliler için 'zorla tahliye' istedi

Son dakika | İsrailli Bakan Katz Batı Şeria için küstah çağrı! Filistinliler için 'zorla tahliye' istedi

İsrail güçleri Gazze'den sonra gözünü Batı Şeria'ya dikti. Gazze'de yapılan yıkımın Mahmud Abbas yönetimindeki Filistin'in Batı Şeria bölgesine de yapılacağı açıklamaları ve bugün düzenlenen operasyon sonrası Dışişleri Bakanlığı tepki göstererek kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail’in Batı Şeria’da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze’deki uygulamaları Batı Şeria’ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Netanyahu Hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikaları, uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdittir.

İsrail’in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.

İsrail’i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir."