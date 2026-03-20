Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Suriye hamlesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıları hedef alan saldırılarına tepki göstererek 1974 Anlaşması'nı hatırlattı.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Suriye hamlesini kınadı
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 22:51
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 23:12

'in 'nin güneyindeki saldırılarına yönelik açıklama yıayınladı. Yapılan kınamada uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu alması noktasında uyarıldı.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Suriye hamlesini kınadı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırılarını kınayarak uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı.
İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısı tehlikeli bir tırmanma olarak görülüyor ve kınıyor.
Saldırılar uluslararası hukukun ve Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak değerlendiriliyor.
Uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın uygulanmasının önemi vurgulanıyor.
Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarda Suriye Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecek.
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Suriye hamlesini kınadı

1974 KUVVETLERİN AYRIŞTIRILMASI ANLAŞMASI UYGULANMALI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukukun ve Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olan İsrail saldırılarının durdurulmasını teminen uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye çağırıyor ve bu bağlamda 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın uygulanmasının öneminin altını çiziyoruz. Türkiye, şimdiye kadar olduğu üzere bundan sonra da Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine dönük çabalarında Suriye Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

