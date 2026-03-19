Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Savunma Bakanı Al Thani ile görüştü

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken Türkiye'de bölgedeki diplomatik sürecini sürdürüyor.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’ın ardından Katar’a gitmişti.

Bakan Fidan, Katar'da ilk olarak Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı’nı ziyaret etmişti. Hakan Fidan daha sonra Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edilmişti. Fidan sonrasında ise Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüştü.

BAKAN FİDAN, SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak Katar Savunma Bakanı Saoud bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya geldi.