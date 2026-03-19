Bakan Fidan'dan İran'ın bölge ülkeleri hedef almasına tepki: Saldırılar kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Doha kentinde Katarlı mevkidaşı Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, İsrail bölgeyi benzersiz bir savaşın içine çekmeye çalıştığını söyledi.

Özetle

Türkiye’nin bölgedeki savaşı durdurmak için elinden geleni yaptığını belirten Bakan Fidan, "ABD ve İran ile temas halindeyiz" diye konuştu.

İRAN'A TEPKİ

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde;

"İİran'a yapılan saldırılar ne kadar yanlışsa İran'ın bölge ülkelerine saldırıları da bir o kadar yanlış. Bu saldırıların durması gerektiğini İranlı muhataplarımıza söylüyoruz. Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye kardeş Katar'ın her zaman yanındadır.

TÜRKİYE İLE KATAR OMUZ OMUZA

Katar'la stratejik ortaklığımız büyüyor. Türkiye ve Katar iki kardeş ülkedir ve omuz omuza durmaktadır. İlişkilerimizi savunma sanayinde geliştirmeyi istiyoruz.

SAVAŞIN MÜSEBBİBİ İSRAİL'DİR

Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi malumunuz İsrail'dir. İsrail Gazze'de uyguladığı yıkım politikasını Lübnan'a taşıdı.