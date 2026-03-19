Bakan Fidan'dan İran'ın bölge ülkeleri hedef almasına tepki: Saldırılar kabul edilemez

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın bölge ülkelerine yaptığı saldırılarına tepki gösterdi. İran'ın saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Fidan, "Bölgedeki saldırılar bir an önce durdurulmalı" dedi.

GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 17:42
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 18:01

Dışişleri Bakanı , 'ın Doha kentinde Katarlı mevkidaşı Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, ABD ve 'in 'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, İsrail bölgeyi benzersiz bir savaşın içine çekmeye çalıştığını söyledi.

Bakan Fidan'dan İran'ın bölge ülkeleri hedef almasına tepki: Saldırılar kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da mevkidaşı Al Sani ile yaptığı ortak basın toplantısında İran'ın bölgeye yönelik saldırılarını ve İsrail'in neden olduğu savaşı değerlendirdi.
Bakan Fidan, İran'ın bölge ülkelerine yaptığı saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.
Bölgedeki saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı.
İsrail'in Gazze'deki yıkım politikasını Lübnan'a taşıdığını ifade etti.
Bakan Fidan, bölgeyi eşi benzeri görülmemiş bir krize sürükleyen savaşın müsebbibinin İsrail olduğunu söyledi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Türkiye’nin bölgedeki savaşı durdurmak için elinden geleni yaptığını belirten Bakan Fidan, "ABD ve İran ile temas halindeyiz" diye konuştu.

Bakan Fidan'dan İran'ın bölge ülkeleri hedef almasına tepki: Saldırılar kabul edilemez

İRAN'A TEPKİ

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde;

"İİran'a yapılan saldırılar ne kadar yanlışsa İran'ın bölge ülkelerine saldırıları da bir o kadar yanlış. Bu saldırıların durması gerektiğini İranlı muhataplarımıza söylüyoruz. Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye kardeş Katar'ın her zaman yanındadır.

TÜRKİYE İLE KATAR OMUZ OMUZA

Katar'la stratejik ortaklığımız büyüyor. Türkiye ve Katar iki kardeş ülkedir ve omuz omuza durmaktadır. İlişkilerimizi savunma sanayinde geliştirmeyi istiyoruz.

Bakan Fidan'dan İran'ın bölge ülkeleri hedef almasına tepki: Saldırılar kabul edilemez

SAVAŞIN MÜSEBBİBİ İSRAİL'DİR

Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi malumunuz İsrail'dir. İsrail Gazze'de uyguladığı yıkım politikasını Lübnan'a taşıdı.

