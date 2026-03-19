Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bakan Hakan Fidan Riyad'da devrede: İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik savaş diplomasisi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen "Bölgesel Gelişmeler" toplantısında diplomasi rüzgarı estirdi.Suudi Arabistan, Pakistan, Azerbaycan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla seri görüşmeler gerçekleştiren Fidan, İsrail-İran gerilimi ve bölgesel savaşın gidişatı üzerine Türkiye’nin kırmızı çizgilerini ve barış formüllerini iletti. Öte yandan Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 00:06

’da suların durulmadığı, karşılıklı füze saldırılarının ve hava operasyonlarının yaşandığı bir dönemde Dışişleri Bakanı , Riyad’da yoğun bir görüşme trafiği yönetti. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerin odağında "savaşın gidişatı" ve mimarisi yer aldı.

İRAN İLE "SAVAŞIN GİDİŞATI" GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Fidan, günün en kritik görüşmelerinden birini Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdi. Telefon üzerinden yapılan bu görüşmede, savaşın gidişatı ele alındığı öğrenildi.

RİYAD’DA ÜÇLÜ VE İKİLİ TEMASLAR

’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Bakan Fidan, bir çok mevkidaşı ile bir araya geldi. Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı görüştü.

