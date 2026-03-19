Bakan Hakan Fidan Riyad'da devrede: İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik savaş diplomasisi!

Orta Doğu’da suların durulmadığı, karşılıklı füze saldırılarının ve hava operasyonlarının yaşandığı bir dönemde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad’da yoğun bir görüşme trafiği yönetti. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerin odağında "savaşın gidişatı" ve bölgesel güvenlik mimarisi yer aldı.

İRAN İLE "SAVAŞIN GİDİŞATI" GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Fidan, günün en kritik görüşmelerinden birini İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdi. Telefon üzerinden yapılan bu görüşmede, savaşın gidişatı ele alındığı öğrenildi.

RİYAD’DA ÜÇLÜ VE İKİLİ TEMASLAR

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Bakan Fidan, bir çok mevkidaşı ile bir araya geldi. Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı görüştü.