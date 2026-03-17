Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: '3. Dünya Savaşı çıksa umurları olmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programında konuştu. CHP'nin son dönemde mahkemelerle gündeme gelmesine tepki gösteren Erdoğan "Ne savaş gündemlerinde ne de Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili dertleri var" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip , bayramlaşma mesajında 'a yönelik ve Türkiye'nin de çekilmek istendiği senaryolar hakkında vurgu yapan Erdoğan 'yi eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Gazze ve İran'a yönelik saldırılara değinerek Türkiye'nin savaşın yayılmaması için çaba harcadığını ve ana muhalefeti eleştirdi.
Erdoğan, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının devam ettiğini ve İran'a karşı başlayan hava harekatlarının da buna eklendiğini belirtti.
Türkiye'nin, uluslararası hukuku ihlal eden saldırılara tepki gösterirken savaşın yayılmaması için yoğun çaba harcadığını ifade etti.
Ülkenin hava sahasını ve güvenliğini ihlal eden unsurlara karşı NATO müttefikleriyle işbirliği içinde gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
Erdoğan, ana muhalefeti, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir dertlerinin olmadığı, polemik üretme ve siyasi rant elde etme peşinde olmakla eleştirdi.
Muhalefetin, savaş dahil kendi ikballeri dışında hiçbir şeyi umursamadığını, üçüncü dünya savaşı çıksa bile umurlarında olmayacağını iddia etti.
"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Ramazan Bayramı vesilesiyle AK Parti teşkilatlarıyla çevrim içi bağlantı yöntemiyle bayramlaştı.

Ramazan-ı Şerif'i bu sene de buruk bir kalple idrak ettiklerini dile getiren Erdoğan, 10 Ekim'de varılan ateşkesi hiçe sayan İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını devam ettirdiğini belirtti.

Buna 28 Şubat'ta komşu İran'a karşı yine İsrail hükümetinin tahrik ve tertipleriyle başlayan hava harekatlarının eklendiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak kim yaparsa yapsın, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılara tepkimizi ortaya koyarken savaşın yayılmaması için yoğun çaba harcadık. Ülkemizin hava sahasını ve güvenliğini ihlal eden unsurlara karşı da NATO müttefiklerimizle işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri aldık. Amacımız bu anlamsız, bu hukuksuz ve son derece yanlış savaşın bir an önce sona erdirilmesidir. Sabırlı, sağduyulu ve serinkanlı bir politikayla provokasyonlara karşı çok dikkatli bir yaklaşımla içinde bulunduğumuz kritik süreci yönetiyoruz. Savaşın ülkemiz ekonomisine ve vatandaşlarımıza menfi etkilerini sınırlı tutmak için gerekli adımları atıyoruz."

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ÇIKSA UMURLARI OLMAZ"

"Partimizin çeyrek asra yaklaşan köklü tecrübesi, Cumhur İttifakı'nın güç birliği içinde hareket etmesi, liyakatli ve ehliyetli kadroların iş başında olması içinden geçtiğimiz zor günlerde ülkemizin en büyük avantajlarından biridir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin nasıl doğru, isabetli ve ferasetli tercihte bulunduğu gün geçtikçe çok daha iyi anlaşılmaktadır. 28 Şubat'tan beri ana muhalefetin gündemine bakmak bile bunu görmek için yeterlidir. Etrafımızda füzeler uçuşurken, beyefendilerin nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Ne bölgemizde yaşanan kanlı savaş gündemlerinde ne de Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir dertleri var. Tek dertleri polemik üretmek, ona buna sataşmak, mahkemelerde kavga çıkarıp nümayiş yapmak suretiyle bundan siyasi rant elde etmek. Böyle bir dönemde dahi yerli, milli bir duruş sergilemekten uzaklar. Savaş dahil kendi ikballeri dışında hiçbir şeyi umursamıyorlar. Öyle bir ruh hali içindeler ki değil bölgemiz, dünya yansa hatta üçüncü dünya savaşı çıksa inanın bunların umurlarında bile olmaz. Bölgemizdeki hadiselerin vahameti ve bunlar karşısında muhalefetin lakaytlığı bize mesuliyetimizin büyüklüğünü hatırlatmaktadır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: '3. Dünya Savaşı çıksa umurları olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkacağız
