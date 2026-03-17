Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ahlatlıbel'de Hacı İbrahim Demir Camisi Açılış Programı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin milli ve manevi kimliğine sahip çıkmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Hacı İbrahim Demir Camisi'nin açılış programına katılarak, Türkiye'nin milli ve manevi kimliğine sahip çıkma vurgusu yaptı. Hacı İbrahim Demir Camii'nin Ankara'ya müstesna bir eser kazandırdığı belirtildi. Cami, 5 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği geniş bir alana sahip. Toplam 3 bin 100 metrekare iç alana yayılan cami, Kur'an kursu, kütüphane, vakıf binası, otopark ve taziye salonu gibi birimlerden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birileri tarafından milli ve manevi kimlikten koparma girişimlerine rağmen sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

"ANKARA'YA MÜSTESNA BİR ESER KAZANDIRDIK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Ankara'ya müstesna bir eser kazandırıyoruz. Hacı İbrahim Demir Camii'nde 5 bin kişi ibadet edecek. Hacı İbrahim Demir Camimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu kıymetli esere katkı veren her bir kardeşime şükranlarımı iletiyorum.

Şehrin, bireyin ve toplumun nabzının attığı alanlar daima camilerin ve külliyelerin etrafında şekillenmiştir. Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz"

RESMEN İBADETE AÇILDI

Açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a caminin yapımında emeği geçen bağışçılar adına Sayın Cesim Demir tarafından hediye takdimi ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Hazırlar'ın yaptığı dua ile devam etti. Kurdele kesiminin ardından cami resmen ibadete açıldı.

HACI İBRAHİM DEMİR CAMİİ'NİN ÖZELLİKLERİ VE KAPASİTESİ

Ankara'nın yeni simgelerinden biri olmaya aday Hacı İbrahim Demir Camii, aynı anda 5 bin kişinin ibadet edebileceği geniş bir alana sahip. Toplam 3 bin 100 metrekare iç alana yayılan cami, sadece bir ibadethane olmanın ötesinde çok yönlü bir kompleks olarak tasarlandı. Cami bünyesinde şu birimler yer alıyor: